«Онлайм» начал продажу игровых комплектов с Playstation 4 в кредит

Столичный цифровой провайдер «Онлайм» совместно с Sony он начал продажу игровых консолей Sony Playstation. Эксклюзивное предложение для москвичей позволяет приобрести в кредит комплект, включающий популярную приставку и один из тарифов «Ростелекома», оказывающего услуги связи на территории Москвы и Подмосковья под брендом «Онлайм».

С декабря 2019 г. любой житель московского региона может с головой окунуться в мир современных консольных игр: ежемесячно оплачивая небольшой фиксированный платеж – получить взамен скоростной интернет-канал «Ростелекома», консоль Playstation 4 или Playstation 4 Pro и годовую подписку Playstation Plus.

Так, например, при выборе консоли Playstation 4 с тремя играми, стоимость пакетного предложения составит 2174 руб. в месяц (платеж зависит от выбранного срока 12 или 24 месяца, выбранного тарифного плана и может меняться) – консоль будет доставлена на дом курьером, а специалисты «Ростелекома» оперативно подключат скоростной интернет-канал.

Алексей Степуро, директор игрового направления «Ростелекома», сказал: «Проект разработан совместно с лидером рынка игровых консолей России Playstation и "Почта банком". Предложение позволяет начинающим игрокам, не откладывая покупку, незамедлительно получить удовольствие от игр, а высокоскоростной интернет от "Ростелекома" даст возможность мгновенно загружать игры из Playstation Store и играть в Сети с друзьями с помощью подписки Playstation Plus».

Пользователи могут самостоятельно выбрать срок оплаты пакета 12 или 24 месяца, при этом, при выборе предложения на 24 месяца, игроки получают подписку Playstation Plus на два года.