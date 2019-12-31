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Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Национально значимая платежная система Sendy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на себя работу над подключением городов Золотого кольца к китайским платежным услугам.

Начало уже положено: Sendy начала с Ростова Великого – кафе, рестораны, сувенирные лавки и отели города уже принимают оплату с помощью «Wechat Pay» и «AliPay».

«Золотое кольцо России» — это туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России.

В состав «Золотого кольца» входит 9 городов России: Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев – Посад, Переславль – Залесский, Ростов Великий и Углич. В планах платежной системы Sendy подключить все 9 городов, что обеспечит китайским туристам удобство и комфорт по всему туристическому маршруту.

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