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«Яндекс» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Сервис «Яндекс.Репетитор» запустил «Тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике». С помощью этого инструмента школьники могут самостоятельно оценить свои знания по предмету, выбрать уровень ЕГЭ для подготовки (базовый или профильный) и понять, какие темы лучше подтянуть для успешной сдачи единого экзамена. Тест подготовлен совместно с «Центром педагогического мастерства», ведущим методическим центром в области математического образования.

«Будущим выпускникам нужно определиться с уровнем экзамена по математике очень быстро — заявления необходимо успеть подать до первого февраля. Выбор профильного или базового экзамена определяет возможности по продолжению учёбы после школы, но также влияет на те усилия, которые нужно затратить при подготовке. Наш тест поможет принять взвешенное решение, учитывающее текущий уровень знаний», — отметил руководитель сервиса «Яндекс.Репетитор» Алексей Шаграев.

Пройти диагностическую работу можно онлайн с любого устройства. Весь процесс состоит из трех этапов. Первый этап — психологические вопросы, далее — решение задач, общих для базового и профильного ЕГЭ, и, в зависимости от результатов второго этапа, решение задач базового или профильного ЕГЭ. После завершения третьего этапа пользователь получает объективные рекомендации по выбору уровня единого экзамена по математике и советы по подготовке.

«Тестирование — это не просто вариант ЕГЭ, а специально подобранные задачи, в том числе психологические вопросы, подготовленные с участием специалистов лаборатории когнитивных исследований в области образования центра “Сириус”. Большинство выпускников готовятся к экзамену самым неэффективным способом — решая многочисленные варианты, похожие на демоверсию. Это дает ложное впечатление о готовности и приводит к неэффективной трате времени. Мы советуем готовиться по индивидуальной траектории, возможно, опустив некоторые темы и позиции в экзамене, повторяя материал по темам, обязательно уделяя время решению тех задач, которые и так неплохо получаются. Это позволит избежать случайных обидных ошибок и придаст уверенности», — отметил российский педагог и популяризатор науки, директор «Центра педагогического мастерства» Иван Ященко.

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