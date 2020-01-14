«Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД

Пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут включить автоплатежи по штрафам ГИБДД — как только придет новый штраф, сервис сразу оповестит об этом и сам его заплатит. Это удобно и позволяет сэкономить: новая услуга поможет вовремя платить за нарушения ПДД и не пропускать льготный 20-дневный период после получения штрафа, когда действует 50% скидка.

Автоплатежи работают просто. Когда появится новый штраф, «Яндекс.Деньги» сразу заплатят, сообщат об этом пользователю и мгновенно передадут данные в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Таким образом можно платить штрафы ГИБДД на сумму до 750 рублей, полученные после подключения автоплатежей и с непросроченным льготным периодом. При этом деньги списываются из электронного кошелька или с банковской карты пользователя. Комиссия за услугу — 1% от суммы платежа, но не меньше 30 рублей.

«Даже ответственный водитель может пропустить своевременную уплату штрафа. Например, если смс о нарушении приходит, когда человек занят, — он читает сообщение, закрывает и забывает. Наша новая услуга поможет этого избежать, всегда платить вовремя и спокойно заниматься другими делами», — сказал Степан Петухов, менеджер по продуктам «Яндекс.Денег».

Октябрьское исследование «Яндекс.Денег» показало, что средний платеж россиян по штрафам ГИБДД вырос за год с 496 до 531 рубля. В топ-3 городов по этому показателю вошли Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль). А меньше всего за нарушения ПДД платят автовладельцы из Волгограда (436 рублей), Омска (449 рублей) и Нижнего Новгорода (453 рубля) — вероятно, жители этих городов пользуются 50%-ной скидкой.

Подключить автоплатежи по штрафам пользователи могут на сайте сервиса. В дальнейшем это можно будет сделать и в приложениях «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Штрафы», «Яндекс.Навигатор».