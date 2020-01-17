Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств более $1 млн в 2020 году

ПО Софт Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы

Российское приложение для знакомств «Мамба» объявило о старте активной экспансии в Турции. Такое решение было принято руководством компании после удачного масштабирования в Израиле, где в конце 2019 г. «Мамба» вошла в ТОП-5 по доходности и вышла на второе место по недельным скачиваниям среди всех дейтинговых приложений, представленных на рынке.

Турция, с ее 80-миллионным населением, – приоритетный рынок для «Мамбы», так как плотность мобильной связи в стране составляет 99%, а рост ежегодных установок мобильных приложений имеет двузначные темпы.

Директор по маркетингу «Мамбы» Петр Бойцов отметил, что Турция станет второй страной экспансии, так как компания видит в ней перспективы и имеет базовое ядро аудитории, от которого маркетинговый отдел собирается отталкиваться при масштабировании. В 2020 г. компания «Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств $1 млн.

«Мы планируем увеличить инвестиции в турецкий рынок в десять раз по сравнению с текущими вливаниями. При этом мы тщательно просчитываем юнит-экономику и возврат инвестиций. Для роста в Израиле мы контролировали баланс между доходами и расходами, и в итоге у нас получилось вырасти с положительным ROI. Такая же финансовая модель будет реализована и при экспансии Турцию», – сказал Бойцов.

К концу 2020 г. «Мамба» планирует войти в ТОП-3 самых скачиваемых приложений для знакомств на турецком рынке, а также увеличить активную аудиторию, продуктовые метрики и ежемесячную прибыль в регионе в несколько раз. На данный момент «Мамба» находится на десятой строчке в рейтинге загрузок, и ее опережают Tinder, Happn, Jaumo и другие дейтинговые приложения.

Компания «Мамба» основана в 2003 г. и является одной из крупнейших площадок для новых знакомств в России. Контролирующий акционер «Мамбы» — ГК «Финам» (владеет 65% бизнеса), остальные 35% принадлежат Mail.ru Group. «Мамба» представлена более чем в 50 странах мира. На 2019 г. в системе зарегистрировано 40 млн анкет.

Другие материалы рубрики

Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги

Google «убивает» приложения Chrome

Разработчик Firefox выгнал часть сотрудников, чтобы «жить по средствам»

Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания

Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome

Техника

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний