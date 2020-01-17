«Яндекс.деньги» подключились к Системе быстрых платежей

Пользователи получили возможность мгновенно пополнять кошельки в «Яндекс.деньгах» и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей. Для этого даже не нужно вводить номер кошелька — достаточно мобильного номера.

Система быстрых платежей — это сервис Банка России. Он помогает физическим лицам отправлять переводы по мобильному номеру в любой банк — участник СБП. Система работает с 36 банками, среди которых ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф», Райффайзенбанк и другие, их список постоянно расширяется. Теперь через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в «Яндекс.деньгах», так и принимать на них переводы от других людей, которые являются клиентами банков — участников системы. «Яндекс.деньги» планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим.

Пополнить электронный кошелек через Систему быстрых платежей может любой полностью идентифицированный пользователь «Яндекс.денег». Для этого ему нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП. Дальше человек вводит свой мобильный номер, выбирает «Яндекс.деньги», указывает сумму и подтверждает перевод. Чтобы получать деньги на кошелек от других людей, которые пользуются услугами банков — партнеров СБП, достаточно дать им свой номер телефона. При желании отправитель сможет также добавить комментарий к переводу.

По данным НАФИ на ноябрь 2019 г., денежные переводы по номеру телефона через мобильные приложения — это самая популярная цифровая услуга в стране. Ею пользуются 57% россиян. Услуга пополнения электронных кошельков со счетов и карт банков — участников СБП востребована среди пользователей «Яндекс.денег»: таким образом проходит около 30% пополнений.

«Как кредитная организация с лицензией Центробанка мы работаем только с теми технологиями, которые разрешены государством для рынка финансовых сервисов. Используя все доступные современные технологии, мы делаем электронные платежи удобными, выгодными и безопасными. К сожалению, из-за законодательных ограничений возможности анонимных кошельков сильно ограничены, но идентифицированным клиентам мы стараемся предложить максимум услуг. Теперь они могут принимать переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП — без комиссии со стороны "Яндекс.денег"», — сказала Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.денег».

«Мы видим, что востребованность переводов через СБП стабильно растет — количество операций, совершаемых ее пользователями, увеличивается в среднем на 25% каждый месяц. Уверены, что с подключением новых участников, а также развитием простых и удобных сервисов СБП продолжит расти не только число переводов, но и количество пользователей системы», — сказал Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК (операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей).

Отправить перевод в электронный кошелек через Систему быстрых платежей можно в приложении любого банка, который к ней подключен. Пользователям доступны и все прежние способы пополнения счета в «Яндекс.деньгах»: из других электронных кошельков, с банковских карт и счетов, наличными через терминалы и салоны сотовой связи, с баланса мобильного или через системы денежных переводов. С помощью СБП теперь можно также отправлять переводы из кошельков на банковские карты и счета — за эту услугу «Яндекс.деньги» берут стандартную комиссию.