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«Диск-О:» запустил клиент для протокола S3

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Облака

Приложение «Диск-О:» запустило клиент для протокола работы с облаками S3. Нововведение дает возможность пользователям Windows и macOS в понятном и удобном интерфейсе получить доступ к своим файлам в Amazon Cloud, MCS Cloud и тд. Теперь разработчики, а также сотрудники среднего и малого бизнеса смогут быстро загружать документы, проекты и другой контент с помощью одного окна в приложении «Диска-О:». Вне зависимости от того, каким облаком они предпочитают пользоваться, все данные будут доступны на локальном диске их устройства (ПК), а для работы с ним не потребуется специальных знаний или усилий.

Благодаря особенности S3 все типы файлов гарантированно поместятся в облако. Таким образом, «Диск-О:» дает возможность бизнесу и командам разработчиков оптимизировать свою работу, отслеживать в отдельном окне со статистикой, какие файлы требуют места из-за частоты использования, а какие стоит удалить, чтобы освободить место для более важных файлов.

«Диск-О:» — международный сервис компании Mail.ru Group. Каждый пользователь может подключить неограниченное количество облачных дисков в таких сервисах, как «Облако Mail.ru», «Яндекс.диск», Dropbox, Google Drive, Box, Onedrive и webdav.



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