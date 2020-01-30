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Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис конверсионных операций в мобильном приложении

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Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост» в мобильном приложении: теперь прямо в мобильном телефоне клиент сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом.

«Биржевой мост» – онлайн-сервис конверсионных операций по предложенному банком курсу с датой расчетов в будущем с внесением обеспечительного взноса. Как утверждают в банке, на сегодняшний день сервис «Биржевой мост» не имеет аналогов, в рамках сервиса клиент может самостоятельно выбрать удобную дату расчетов по сделке купли или продажи валюты (до 365 дней), затем фиксирует курс обмена. При этом клиенту не нужно иметь всю сумму для расчетов в дату заключения сделки. Достаточно лишь внести небольшой обеспечительной взнос (7-10% от суммы сделки), на который банк будет начислять проценты (ключевая ставка ЦБ РФ минус 3%). В дату сделки клиенту необходимо обеспечить всю сумму сделки на счету и обмен валюты состоится. Сервис позволяет прямо в мобильном телефоне обменивать 14 валют (91 валютная пара).

Новшество в мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» оценят все, кто хранит сбережения в валюте или наоборот, хранит сбережения в рублях и беспокоится за возможный рост валюты, ожидает поступления валютных средств, планирует отпуск и хочет обменять валюту по выгодному курсу.

Открыть счет для совершения конверсионных сделок клиент может также в мобильном приложении в момент заключения самой сделки после выбора валютной пары. В выбранную дату расчетов автоматически произойдет конвертация, при наличии всей суммы на счете расчетов по сделке. Обо всех операциях клиенту приходят SMS-оповещение или push-сообщение в мобильном банке.



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