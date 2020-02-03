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Danycom.Mobile расширяет линейку пакетов интернет-трафика

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Виртуальный мобильный оператор Danycom.Mobile анонсировал новую линейку пакетов интернет-трафика. С 3 февраля 2020 г. стали доступны пакеты размером 2 ГБ, 3 ГБ и 10 ГБ.

Трафик дополнительных пакетов может быть использован в рамках услуги «Обмен трафика» и действует до окончания текущего расчетного периода согласно тарифному плану абонента. Стоимость 2 ГБ составит 110 руб., 3 ГБ – 150 руб. и 10 ГБ – 470 руб. Новые пакеты доступны абонентам всех тарифных планов, кроме архивных «Ксенона», «Гелия».

«Учитывая ежегодно растущий объем потребления контента и популярность мобильных приложений, мы расширили линейку пакетов интернет-трафика, добавив новые предложения к уже существующим в 1 ГБ и 5 ГБ. Теперь у наших абонентов еще больше возможностей для общения с близкими и друзьями. Кроме того, трафик по-прежнему можно менять на любое другое направление или «делиться» с друзьями, если такие условия предусмотрены используемым тарифным планом абонента Danycom», – сказал Петр Кушиков, директор департамента по развитию и управлению продуктами ГК Danycom.

Подключить дополнительные пакеты можно через личный кабинет на сайте оператора, мобильное приложение «Мой Danycom» и «Голосовой помощник». Дополнительные пакеты интернет-трафика действуют при нахождении в России (за исключением Республики Крым и Севастополя).

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