iGooods совместно с «Тинькофф» запускает электронные чаевые

Сервис доставки продуктов iGooods запустил перевод чаевых для курьеров и закупщиков через сервис CloudTips, совместный проект «Тинькофф» и CloudPayments. Деньги будут сразу поступать на счет непосредственным исполнителям заказа. Сумма чаевых в приложении не будет фиксированной: клиенты смогут перевести курьерам и закупщикам вознаграждение в любом размере. Компания предполагает, что чаевые могут увеличить доход курьеров и закупщиков на 10-20%.

Возможность перевести чаевые напрямую исполнителю - это развитие экономики P2P (peer-to-peer, с англ. - от пользователя к пользователю). Эта модель поощряет прямое взаимодействие между клиентом и курьером или закупщиком, позволяя выстроить более комфортную систему сотрудничества для каждой стороны. Транзакции не облагаются налогами, а со стороны сервиса iGooods нет удержаний части вознаграждения.

Функция перевода чаевых тестировалась на небольшой выборке на протяжении месяца и с 3 февраля доступна всем пользователям. Запросы на добавление возможности поощрить исполнителя последние пару лет поступали от клиентов и персонала. Часто у людей, которые хотят поблагодарить курьера, нет наличных денег. Кроме того, до введения этой функции нельзя было поощрить закупщика, который выбирал продукты в магазине.

Курьеры и закупщики будут получать чаевые на личные карты через платформу CloudTips. Вознаграждение можно будет перевести только с карты, которая привязана к приложению iGooods. В заказах, где нет привязанной карты курьера и закупщика, кнопка «чаевые» показываться не будет.

Комиссия CloudTips за использование платформы составляет от 5 до 10% в зависимости от банка. Перевод чаевых не облагается налогом, так как это дарственная от физического лица физическому лицу.

«iGooods - развивающийся стартап, мы только начали выходить на операционную прибыль в большинстве городов. Функция чаевых поможет курьерам и закупщикам получать больше прибыли. Мы не рассматриваем чаевые как что-то обязательное, для клиентов это возможность поблагодарить человека, который для него постарался. Например, нам поступали запросы на введение этой функции от людей, которые делают большие заказы от 30 кг. Они хотели бы поощрять человека, поднимающего покупки на этаж без лифта», - сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

«CloudTips позволяет перечислять безналичные чаевые, донаты или пожертвования в любых сферах услуг — официантам, парикмахерам, курьерам и т.д. Партнерство с iGoоods прекрасно иллюстрирует удобство и актуальность сервиса: клиент может перечислить чаевые там же, где он совершает и оплачивает заказ — в мобильном приложении. Приложение позволяет клиенту оставить чаевые курьеру после доставки. Вознаграждение можно перечислить также и сборщику заказа. Мы довольны результатами пилота с iGooods и уверены, что теперь новую возможность оценят клиенты и сотрудники партнера», — отметил Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.