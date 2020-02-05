Сбербанк предоставил юрлицам онлайн-доступ к кредитным отчетам ОКБ

Сбербанк предоставил корпоративным клиентам доступ к своей кредитной истории, хранящейся в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Новый сервис «Кредитные истории», доступный в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн», позволяет предпринимателям получить кредитный отчет о себе без необходимости предоставления документов и посещения офисов для прохождения идентификации. Стоимость услуги составляет 960 руб. для индивидуальных предпринимателей или 1490 руб. для юридических лиц.

Кредитная история содержит сведения о самом корпоративном клиенте, кредиторах, действующих и погашенных займах, в том числе о своевременности погашения задолженности. Необходимость изучения кредитной истории может возникнуть у корпоративного заемщика перед обращением в кредитные организации за привлечением новых кредитных средств, в случае отказа в предоставлении кредита, а также после исполнения своих обязательств по кредитному договору для проверки корректности переданной кредитором информации в бюро кредитных историй и, в случае необходимости, внесения корректировок.

Ранее Сбербанк предоставил физическим лицам возможность получить из ОКБ свою кредитную историю. Отчет о себе доступен для физических лиц как в веб-версии «Сбербанка онлайн», так и в мобильном приложении.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка, сказал: «По действующему законодательству для получения кредитной истории субъекту нужно лично обратиться в кредитное бюро и пройти процедуру персональной идентификации. В отделениях некоторых банков, которым кредитные бюро доверяют идентификацию, также можно купить отчет о своей кредитной истории. Есть и онлайн-сервисы с предложениями покупки отчетов через интернет, в этом случае клиенту необходимо лично явиться в офис идентифицирующей организации. Сервис для клиентов Сбербанка реализован по принципу "одного окна" — заказал, оплатил, получил. Теперь не нужно собирать пакет документов и проходить дополнительную идентификацию. Это сэкономит время наших клиентов».

Артур Александрович, генеральный директор ОКБ, отметил: «ОКБ, хорошо зарекомендовавшее себя при работе с физическими лицами, к которым в том числе относятся учредители и руководители компаний, сейчас начинает активно предлагать свои услуги юридическим лицам. Мы хотим, чтобы информацию о кредитной истории компаний можно было бы получить онлайн так же легко и технологично, как и другие услуги Сбербанка».