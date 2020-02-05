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«Ситилинк» расширяет ассортимент ПО продуктами Corel и Abbyy

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Электронный дискаунтер «Ситилинк» объявил о расширении ассортимента программного обеспечения за счет приложений для работы с графикой, видео и текстом. Портфель компании пополнился продуктами разработчиков Corel и Abbyy.

На сайте интернет-магазина компании стали доступны ключи активации для Corel (Pinnacle Studio, Videostudio, Paintshop, Coreldraw) и Abbyy (Finereader, Screenshot Reader, Lingvo).

«Рынок программного обеспечения меняется. Если раньше пользователи покупали «коробочные» версии, сейчас спрос перемещается в сторону "цифрового формата". Производители предоставляют электронные ключи. Это означает, что клиент в разы быстрее может приобрести нужное решение, не выходя за пределы дома или офиса. Это намного удобнее, – сказал директор по закупкам "Ситилинка" Павел Комаров. – В будущем мы продолжим расширение ассортимента программного обеспечения за счет цифровых версий (электронные ключи и подписки)».

В настоящий момент в портфеле компании электронные ключи для операционных систем Microsoft: Windows 10. Для офисных пакетов и приложений Microsoft: Office home and business, Office home and student, Office 365, Project, Visio. А также годовые и месячные подписки на «365 офисы» в тарифных планах Basic, Business и Premium.



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