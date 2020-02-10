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«Беру» начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку

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Маркетплейс «Беру» начал ежемесячно выдавать пользователям три «беру бонуса» на бесплатную доставку.

По данным совместного исследования «Яндекс.маркета» и GfK Rus, 78% онлайн-покупателей в России делают покупки в интернете не чаще двух-трех раз в месяц. Таким образом, на «Беру» они могут совершать все свои регулярные онлайн-покупки с бесплатной доставкой.

Эти бонусы будут получать пользователи «Беру» из ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, а также жители нескольких крупных городов. Потратить эти бонусы можно будет только для доставки заказов в эти регионы.

Для того, чтобы ежемесячно получать эти бонусы, нужно быть пользователем «Беру» из перечисленных регионов. Старым пользователям бонусы придут автоматически, если они авторизованы в мобильном приложении маркетплейса. Новым клиентам надо скачать приложение и авторизоваться в нем. Если вдруг бонусы не появились, нужно обратиться в службу поддержки.

Действовать бонусы на бесплатную доставку будут везде: и в приложении, и в полной и мобильной версиях сайта. Копить их не получится — они сгорают в конце каждого месяца и приходят вновь первого числа. Кроме того, они не будут действовать при заказе крупногабаритных товаров или если сумма заказа меньше минимальной суммы.

«Данные исследований и потребности наших клиентов стали для нас отправной точкой в создании нового предложения от сервиса "Беру". Мы знаем, что для большинства пользователей очень важна именно бесплатная доставка, поэтому решили сделать ее доступной для всех, кто хочет делать регулярные покупки онлайн. Шопинг на "Беру" стал еще проще и выгоднее», — отметил Владислав Свириденко, директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.маркет».

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