«Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей

Сервис «Учет марок», разработанный «Платформой ОФД», стал полноценным решением для магазинов по работе с системой «Честный знак» и маркированными товарами. Об этом CNews сообщили в компании «Платформа ОФД».

Услуга позволяет заказывать, получать, распечатывать цифровые коды маркировки, обеспечивать ввод и вывод товаров из оборота – в режиме «одного окна», непосредственно в личном кабинете клиента «Платформы ОФД».

Сервис интегрирован со всеми необходимыми системами: ЭДО, ОФД, СУЗ, личный кабинет системы «Честный знак». Пользуясь комплексным решением, предприниматель сможет получать на свои товары уникальный международный идентификатор GTIN, необходимый для дальнейшего заказа марок. Коды маркировки доступны для повторной печати и выгрузки в различных, удобных для клиента, форматах.

Для предпринимателя настроены удобный поиск чеков с маркировкой, мониторинг их корректности и отправки, аналитика продаж маркированных товаров.

Услуга открыта в личном кабинете клиента «Платформы ОФД», в основном меню. Подключается на пользователя, вне зависимости от числа касс в личном кабинете.

Клиенту «Платформы ОФД» доступен и электронный документооборот (ЭДО) через решение «Платформа ЭДО»: предприниматель или компания смогут принять и подписать электронные УПД с маркировкой, а данные будут переданы в систему «Честный знак».

«Учет марок» можно приобрести в партнерской сети «Платформы ОФД», в сервисных центрах и компаниях технического обслуживания кассовой техники, во всех регионах России.

Дмитрий Афанасьев, руководитель направления «Маркировка», директор по работе с партнерами ИТ-компании «Платформа ОФД», сказал: «Решение поможет упростить процессы и облегчить технологическую нагрузку на бизнес, прежде всего, малых и средних предприятий торговли. В частности, сферы торговли обувью. Это особенно актуально в преддверии запрета на продажу немаркированной обувной продукции с 1 марта 2020 г. "Учет марок" отличается интуитивно понятным интерфейсом, чтобы можно было без дополнительного обучения пользоваться сервисом и в считанные минуты заказывать коды маркировки в системе "Честный знак". Мы развиваем наши сервисы таким образом, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а технические и юридические нюансы доверили профессионалам. Наш продукт полностью готов и соответствует законодательству о маркировке. В нем учтены необходимые технические требования, актуальность сервиса будет поддерживаться на регулярной основе».