Canon запустила бесплатный сервис image.canon

Canon анонсировала image.canon — бесплатную службу для прямой передачи фотографий и видео на устройства и в веб-сервисы. Это сетевое решение для передачи изображений включает бесплатное облачное хранилище с автоматической загрузкой файлов с камер Canon, и оно начнет работать в апреле 2020 г. С ним фотографы всех уровней, от профессионалов до любителей и совсем новичков, смогут делиться изображениями и подключаться к различным устройствам.

Служба image.canon — это не просто хранилище. Она предоставит пользователям устройств Canon простой способ управлять всеми фото- и видеофайлами — от памятных семейных кадров до профессионального контента. Файлы, автоматически или вручную отправленные с камеры Canon с поддержкой Wi-Fi, служба image.canon размещает в центральном хранилище, откуда их легко можно передавать на различные устройства и в другие веб-сервисы, включая Google Drive, Flickr и YouTube. В июне 2020 года появится интеграция с платформами Adobe и Google.

С 2020 года камеры Canon с поддержкой Wi-Fi будут предоставлять фотографам инструменты для эффективной работы в мире 5G-сетей и искусственного интеллекта: при наличии интернет-подключения изображения будут в фоновом режиме автоматически передаваться в службу image.canon.

Для надежного резервного копирования отснятого материала без использования карт памяти можно будет просто подключить свою камеру Canon к интернету и в течение 30 дней** бесплатно загружать в облачное хранилище любые файлы, включая RAW-изображения и видео 4K. Таким образом, у активных фотографов всегда будет достаточно времени, чтобы скачать файлы на свои устройства или перенести в привычные веб-сервисы. Для всех изображений будут создаваться копии в размере, удобном для публикации в соцсетях, а самые важные фотографии и видеозаписи можно переносить в долгосрочное хранилище объемом 10 ГБ.

В основе простой и понятной системы управления image.canon лежит удобство. Установив на компьютер специальную программу для скачивания файлов с image.canon, фотографы смогут быстро загружать фотографии, сделанные на камеры Canon, прямо из облачного хранилища. Для камер Canon с поддержкой Wi-Fi, которые будут выпускаться начиная с 2020 года, управление станет еще проще, поскольку этот процесс будет автоматизирован. Пользователи Canon смогут также легко сортировать изображения и публиковать их в любимых социальных сетях или отправлять по электронной почте.

После запуска сервиса в апреле 2020 г. image.canon позволит автоматически копировать изображения на облачные сервисы, такие как Google Drive. В июне 2020 г. image.canon расширит партнерство с Google, что позволит делать резервные копии в Google Photos через Google One и запустит сервис подписки на расширенное облачное хранилище, а также расширит партнерство с Adobe Creative Cloud (сервис на основе платной подписки). В дополнение к автоматическому копированию изображений и возможности редактировать изображения в оригинальном качестве через сервисы и приложения партнеров, image.canon позволит хранить избражения и делиться и ими.