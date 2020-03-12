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«Почта Mail.ru» усилила проверку ссылок в письмах

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы

«Почта Mail.ru» усилила систему проверки ссылок из входящих сообщений. Теперь «Почта» не только фиксирует угрозу, но и понимает, насколько серьезная опасность может скрываться за ссылкой. В зависимости от степени угрозы, сервис либо предупреждает пользователя о потенциальном риске, либо блокирует переход по ссылке.

Самые распространенные угрозы, которые могут скрываться по ссылке, это фишинговые сайты или ресурсы с вредоносным ПО. Они рассылаются мошенниками под видом сообщений от компаний и банков, чтобы обманным путем получить доступ к управлению устройством или личным данным пользователя.

Механизмы «Почты Mail.ru» в автоматическом режиме проверяют ссылки, на которые кликают пользователи. Проверка проводится с помощью внутренних систем, а также по открытым базам, которые постоянно обновляются и дополняются.

Если ссылка ведет на потенциально опасный ресурс, «Почта» покажет предупреждение об этом во всплывающем окне. При обнаружении серьезной угрозы переход по ссылке будет заблокирован, а пользователь получит уведомление о предотвращенной опасности.

«В своем аккаунте пользователь находится под защитой почтовых систем. Новая функция позволяет защитить пользователя и в тот момент, когда он покидает безопасное пространство. Более 13 млн ссылок ежедневно проходят проверку в почтовом сервисе», — сказал Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru».

Обновленная функция проверки ссылок действует как веб-версии, так и последние версии приложений для iOS и Android.

«Почта Mail.ru» использует передовые системы в качестве защиты от различных типов киберугроз, такие как, например, нейросеть Marshal, которая следит за поведением владельца почты на основе 100 параметров — когда пользователь открывает почту, откуда заходит, с какого устройства, как ищет письма и так далее. Кроме того, при помощи компьютерного зрения «Почта Mail.ru» следит за тем, чтобы мошенники не использовали логотипы известных компаний в фишинговых письмах.



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