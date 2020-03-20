«Яндекс.деньги» поддержат кешбэком тех, кто работает из дома

«Яндекс.деньги» решили поддержать пользователей на фоне всеобщего перехода в домашнюю изоляцию и на режим удаленной работы. Сервис ввел дополнительный пятипроцентный кешбэк за онлайн-оплату картой «Яндекс.денег» готовой еды из кафе и ресторанов, а также продуктов из магазинов. Таким образом, люди смогут и заказывать еду, не выходя лишний раз из дома, и получать за это баллы «Яндекс.денег».

«По всему миру сейчас многие люди выбирают домашнюю изоляцию и работают удаленно. Чтобы поддержать пользователей, мы добавили в список категорий с повышенным кешбэком готовую еду и продукты. Теперь люди смогут из дома оплачивать заказы в кафе, ресторанах, продуктовых магазинах и получать за это кешбэк. К тому же не придется рассчитываться наличными, а значит, никакой вирус к рукам не пристанет», — сказал Андрей Карелин, руководитель направления карточных продуктов «Яндекс.денег».

Чтобы получить пятипроцентный кешбэк, достаточно оплатить онлайн-заказ готовой еды или продуктов пластиковой либо виртуальной картой «Яндекс.денег». Кешбэк начисляется мгновенно в баллах. 1 балл равен 1 рублю. Потратить баллы можно везде, где принимают «Яндекс.деньги», — например, на «Литресе», Megogo, iHerb на Ozon, в «М.Видео» и на многих других онлайн-площадках. Пятипроцентный кешбэк за оплату готовой еды и продуктов будет действовать до конца марта 2020 г.