НИИ СОКБ предоставит доступ к Safephone бесплатно для удаленно работающих сотрудников

В рамках обеспечения мер по предупреждению распространения коронавируса Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) на бесплатной основе подключает компании мелкого и среднего бизнеса к серверу Safephone для обеспечения безопасной работы сотрудников, работающих в удаленном режиме.

Этот решение принято в знак солидарности с Правительством России, которое уже предприняло «ряд последовательных действий, чтобы сократить негативное влияние распространения коронавируса».

Safephone – сертифицированная российская мультиплатформа, которая позволяет полноценно управлять мобильными устройствами разных производителей, приложениями и в организации, предоставляя также защищенный корпоративный браузер (iOS), защищенный корпоративный Dropbox и защищенный почтовый клиент (iOS).