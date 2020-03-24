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«Эвотор» и Datadarvin автоматизировали сервис гиперлокальной рекламы

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«Эвотор» совместно с Datadarvin автоматизировали сервис гиперлокальной рекламы для малого бизнеса «Твой промоутер». Сервис помогает офлайновому бизнесу стимулировать спрос и привлекать клиентов в торговые точки. Благодаря технологии Wi-Fi-маркетинга сервис позволяет таргетировать интернет-рекламу на посетителей магазинов и проходящих мимо людей.

Теперь рекламную кампанию в сервисе можно запустить «одной кнопкой» — без опыта в интернет-маркетинге и с минимальным бюджетом. Пользователю приложения достаточно описать свою акцию и пополнить рекламный бюджет. «Твой промоутер» в автоматическом режиме создаст набор рекламных материалов и запустит рекламные кампании в «Яндексе» и социальных сетях.

«Сегодня падают продажи почти во всех сегментах малого бизнеса. Люди ограничивают передвижение, многие переходят на работу из дома и сокращают покупательскую активность. Сервис "Твой промоутер" дает возможность направить рекламное сообщение тем, кто часто бывает или живет рядом с торговой точкой. Например, магазин "у дома" может рассказать о наличии товаров повышенного спроса или предложить доставку, а салон красоты — заинтересовать клиентов с помощью акции», — отметил директор по развитию рекламных продуктов «Эвотора» Игорь Оганесян.

«Главная цель нашего продукта — сделать доступным размещение рекламы в интернете для малого бизнеса. Не нужно искать маркетолога, платить за создание и оптимизацию рекламной кампании, — сказал Вячеслав Новоселов, генеральный директор компании Datadarvin. — Мы видим будущее за персонализированной рекламой. Конечно, сейчас все алгоритмы поисковых систем стремятся к этому. Но наш инструмент интересен тем, что направлен на аудиторию, которая каждый день проходит мимо вашего бизнеса».

Сервис отслеживает посещение торговой точки пользователями после просмотра рекламы. Сквозная аналитика помогает оценить эффективность маркетинга и сфокусироваться на акциях и предложениях, которые приносят бизнесу максимальную пользу.

Сервис «Твой промоутер» доступен владельцам 600 тыс. смарт-терминалов «Эвотор» по всей России в магазине приложений «Эвотор.маркет».

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