«Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года

В пространстве «Цифровая среда» организации «Цифровая экономика» прошло рабочее совещание по вопросу реализации образовательных проектов «Яндекс.лицей» и «Яндекс.учебник», отвечающих рекомендациям по формированию региональных проектов развития цифровой экономики (приказ Минкомсвязи России от 1 августа 2019 г. №428 «Об Утверждении Разъяснений (методических рекомендациях) по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Участие в совещании приняли представители Минкомсвязи России, компании «Яндекс» и 15 субъектов РФ. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Марина Суслова, руководитель проекта «Яндекс.лицей», представила участникам совещания возможности образовательного проекта «Яндекс.лицей» по обучению школьников 8-10 классов основам программирования. На выходе школьники получают навыки, достаточные для того, чтобы начать работу в качестве разработчика или стажера в любом городе независимо от места прохождения курса. Обучение в «Яндекс.лицее» абсолютно бесплатное и ведется в формате дополнительного образования в офлайн формате на базе региональных учебных заведений, таких как детские технопарки, ИТ-кубы, центры дополнительного образования, вузы, школы, лицеи, гимназии. В условиях, когда учителя и школьники переходят на дистанционное обучение, команда «Яндекс.лицея» обеспечила необходимую инфраструктуру для переноса занятий в онлайн. Проект имеет большое значение и для преподавателей «цифровых» дисциплин в региональных школах.

«Мы стремимся создать все условия для того, чтобы как можно больше школьников смогли попробовать себя в ИТ-профессии. Ведь в "Яндекс.лицее" ребята могут оценить свои способности и развить необходимые компетенции для того, чтобы стать программистами. Это отличный старт для школьников, а для нас — возможность внести вклад в развитие цифровой экономики и воспитать поколение отличных ИТ-специалистов», – отметила Марина Суслова.

Уже к октябрю 2020 г. «Яндекс.лицей» может появиться в следующих регионах России: республики Карелия, Ингушетия, Марий Эл, Адыгея, Алтай, Мордовия, Кабардино-Балкарская республика, а также Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская, Иркутская, Томская, Ленинградская, Орловская области. Таким образом, в 2020 г. «Яндекс.лицей» может быть запущен практически во всех субъектах РФ.

Дмитрий Растворов, директор по продвижению образовательных инициатив, представил возможности сервиса «Яндекс.учебник». Это бесплатный онлайн-сервис, где собраны более 45 тыс. заданий по математике и русскому языку для 1-5 классов. Сервис позволяет учителю экономить время на подготовке к занятиям и проверке заданий, обеспечить персонализацию и индивидуализацию образовательного процесса, создавать подборки карточек с заданиями, направленными на отработку предметных навыков у детей.

«Яндекс.учебник» также реализует программу «Я учитель», в рамках которой педагоги учатся использовать новые технологии и программные решения, узнают о методах сбора и обработки данных. Все это помогает вести статистику успеваемости и анализировать ошибки каждого ребенка.

Также Растворов рассказал, что в текущих условиях, когда многие школьники переходят на дистанционное обучение, компания «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства подготовила полноценную онлайн-школу для 5–11 классов. С 1 апреля она будет доступна всем школьникам страны в «Яндекс.эфире» и «Яндекс.репетиторе».

«В рамках образовательной инициативы "Яндекс" реализует более 30 образовательных проектов и сервисов. Их используют люди разного возраста — от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. Но особое внимание мы хотим уделять учителям. Именно поэтому разрабатываем для них новые инструменты, курсы и программы, которые помогут им еще эффективнее организовывать образовательный процесс», – сказал Дмитрий Растворов.

Юрий Зарубин, заместитель директора департамента проектов цифровой экономики Минкомсвязи России, сказал: «Одной из ключевых наших задач является подготовка кадров для развития цифровой экономики, обладающих навыками, знаниями и компетенциями, отвечающими современным и потенциальным потребностям рынкам труда в условиях развития цифровых технологий, национальной задаче по их ускоренному внедрению в экономике, социальной сфере, сфере государственного и муниципального управления. В связи с этим мы поддерживаем образовательные инициативы, проекты ведущих российских ИТ-компаний, в том числе таких как "Яндекс", которые позволяют привлечь силы и ресурсы бизнеса фактически для решения государственных задач, в том числе для решения задач развития цифровой экономики в субъектах РФ».

Александр Зорин, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика», отметил: «Обсуждаемые сегодня образовательные проекты и онлайн ресурсы важны и актуальны для развития кадрового потенциала регионов, прежде всего, для развития ИТ-отрасли. К примеру, выпускники "Яндекс.лицея" уже через два года смогут создавать платформы, аналогичные Instagram и другим социальным сетям. А "Яндекс.учебник", используя ведущие российские технологии и методики образования, позволяет в том числе выстроить качественную дистанционную систему обучения школьников, что особенно важно в настоящее время в условиях ограничений очных занятий в школах. При этом отмечу, что на бесплатной основе не только проходит обучение школьников, но и повышение квалификации учителей. Уверен, что эти проекты получат свое развитие в регионах».