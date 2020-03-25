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«Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»

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На маркетплейсе «Беру» появился ассортимент парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко». Он представлен в различных категориях: парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, азиатская косметика, люксовая косметика, бытовая химия и аксессуары. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Ассортимент «Золотого яблока» на «Беру» состоит из 4 тыс. товаров. В будущем возможно расширение до 15 тыс.

«Беру» и «Золотое яблоко» сотрудничают по модели «витрина + доставка» («дропшиппинг»). Ритейлер размещает свои товары на маркетплейсе, но хранит их на своем складе и сам упаковывает заказы. Забирают и развозят их партнерские службы доставки «Беру».

«Интернет-шопинг становится все более популярным, в том числе и на рынке косметики. В 2019 г. около половины всех российских онлайн-покупателей заказывали в интернете декоративную косметику и парфюмерию. "Золотое яблоко", разместившись на маркетплейсе, открыло для себя новый онлайн-канал продаж, а благодаря дропшиппингу это стало еще проще — товары не пришлось перевозить со склада на склад», — сказал Роман Гузиков, руководитель отдела продаж маркетплейса «Беру».

«Современным пользователям становится все проще выбирать товары прямо из дома. Им в этом может помочь как качественный контент на сайте ритейлера, так и информация, предоставленная другими пользователями: отзывы, фото, видеообзоры. Мы ожидаем, что онлайн-покупки косметики будут становиться все более популярными, и хотим присутствовать в разных онлайн-каналах. Одним из них стал "Беру" — благодаря нашему сотрудничеству с маркетплейсом мы смогли быстро выйти на новую аудиторию», — отметила Дарья Кочубеева, директор по маркетингу интернет-магазина парфюмерного ритейлера «Золотое яблоко».

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