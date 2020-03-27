Accenture разработала приложение для азартных болельщиков

Мастерская инноваций Liquid Studio компании Accenture в России разработала прототип приложения, позволяющего узнавать актуальную статистику о спортивных мероприятиях и делать ставки.

Приложение Liquid Studio называется «Статистика трансляций». На разработку его прототипа потребовалось всего 6 недель.

Используемые технологии включают элементы машинного обучения и компьютерного зрения, для автоматического определения трансляции, вида спорта и участвующих в состязании спортсменов или команд.

Если направить камеру смартфона на телевизор с трансляцией, приложение выдаст информацию о ней: кто играет, актуальный счет, статистику, коэффициенты на победу и предложит сделать ставку. Меткой для определения матча служит иконка телеканала.

По словам Арсения Кондратьева, руководителя Liquid Studio Accenture в России, в «Статистике трансляций» можно отобразить любую информацию, интегрировав ее источник с приложением.

«Это может быть любая информация, которая поможет болельщику принять решение о ставке. Например, действующие результаты команд, их состав, наличие травм у игроков. Проводится ли игра дома или в гостях, когда были предыдущие игры у этих команд и т.д. Пользователю нашего приложения не нужно самому искать текущий матч, приложение сделает это за него, - сказал Арсений Кондратьев. - В случае, если человек хочет сделать ставку, происходит подключение к одной из букмекерских контор, после чего пользователь заполняет все необходимые поля. Дальнейший процесс выплаты, если таковая будет, зависит от букмекерской конторы».

По его словам, подобные приложения уже существуют, однако они, как правило, «заточены» под определенную букмекерскую контору или один вид спорта. «Статистика трансляций» предлагает максимально широкий выбор для азартных болельщиков.