Tele2 начислит гигабайты соблюдающим режим самоизоляции

Tele2, российский оператор мобильной связи, пообещал начислять гигабайты абонентам, которые выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом и остаются дома. Компания запускает акцию «#домаподругимправилам». Тем самым оператор поощряет соблюдение режима самоизоляции по всей России, создает дополнительные возможности для пользования онлайн-сервисами и в том числе защищает абонентов тарифа «Социальный» – наиболее уязвимую сейчас аудиторию.

На фоне пандемии коронавируса важно соблюдать режим самоизоляции, свести к минимуму количество контактов и защищать пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед инфекцией. Tele2 призывает абонентов беречь себя и близких и поощряет их к пребыванию дома. За каждый день дома Tele2 автоматически начисляет клиентам 1 ГБ трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда клиент начинает соблюдать правила самоизоляции.

Акция «#домаподругимправилам» распространяется на все актуальные тарифы: архивные и открытые для подключения тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиум» и «Везде онлайн». Гигабайты также начисляются пользователям тарифа «Социальный», которые наиболее подвержены риску и должны соблюдать карантин. Ранее Tele2 максимально способствовала просвещению этих абонентов в части использования онлайн-услуг. Режим карантина и самоизоляции – лучшее время, чтобы продолжить освоение цифровых сервисов.

Гигабайты начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами. Алгоритмы больших данных позволяют ежедневно обновлять список участников проекта по геолокации и автоматически начислять «заработанный» интернет-трафик. Акция действует для клиентов Tele2 по всей России. Оператор будет начислять гигабайты в течение недели, объявленной нерабочей, – с 28 марта по 5 апреля, а сами гигабайты будут действовать 30 дней. В зависимости от изменения внешней ситуации оператор примет решение о возможности продления предложения.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Эпидемиологи не устают повторять, что самой эффективной профилактической мерой против коронавируса является социальное разобщение. Но несмотря на их призывы, закрытие публичных мест, нам непросто изменить привычный образ жизни, ограничить круг общения и оставаться в замкнутом пространстве. Карантин, самоизоляция и удаленная работа не навсегда, но пока они первостепенны для купирования пандемии. Мы хотим напомнить нашим клиентам о важности пребывания дома, а заодно поощрить за выполнение рекомендаций по профилактике инфекции. Начисленные гигабайты можно использовать для просмотра фильмов, образовательных курсов или спортивных онлайн-уроков. Тогда дома будет совсем не скучно. И конечно, Tele2 не оставила без внимания пожилую аудиторию, которым сейчас особенно важно не выходить на улицу. Именно поэтому эти довольно внушительные объемы трафика будут доступны пользователям тарифа "Социальный"».