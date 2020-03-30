«Яндекс.Карты» запустили поддержку локальных бизнесов

«Яндекс» сообщил о том, что сервис «Яндекс.Карты» запустил проект поддержки локальных бизнесов. У организаций из разных сфер появилась возможность добавить в свою карточку на карте кнопки «Заказать доставку» или «Купить сертификат».

Сертификатами клиенты смогут воспользоваться в будущем, когда ситуация станет стабильнее. Для многих заведений сферы услуг и питания этот способ сейчас становится одним из главных, чтобы оставаться на плаву. По кнопке «Заказать доставку» пользователи будут переходить на собственную доставку организации. Это поможет локальным бизнесам: не только кафе и ресторанам, но и кондитерским, салонам красоты, цветочным и другим магазинам.

«Яндекс.Карты» будут собирать данные о наличии сертификатов и доставки: как самостоятельно, так и на специальной странице, где предприниматели могут оставлять свои предложения. Информация будет появляться в «Картах» в течение двух-трёх дней, её размещение бесплатно.

Чтобы как можно больше людей узнали, как сейчас поддержать любимую кофейню или магазин, «Яндекс.Карты» планируют рассказывать об актуальных предложениях от бизнеса в разделе «Коронавирус» и в рассылках от сервиса. Кроме того, в поиске по организациям появятся специальные фильтры, по которым проще будет найти места с сертификатами или спецпредложениями.

На странице также можно оперативно передать в «Яндекс.Карты» информацию об особенностях работы в связи с вирусом и подключиться к «Яндекс.Еде».