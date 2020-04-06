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«Лаборатория Касперского»: российские дети стали больше интересоваться новостями

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По данным «Лаборатории Касперского», на последней неделе марта у российских детей резко вырос интерес к новостным ресурсам. Если с начала 2020 г. доля переходов на такие сайты еженедельно оставалась в пределах 3%, то к концу марта она составила более 4,5% от общего числа посещенных ресурсов. В Москве эти показатели еще выше — более 6% на каждой из двух последних недель марта.

Что касается сайтов с различными программами, аудио- и видеоконтентом, то в третью неделю марта на них пришлось 57% запросов, а в первую неделю года всего 44%. Это может быть связано с тем, что на каникулах в январе дети могли много времени проводить вне дома, в гостях и на разных праздничных мероприятиях, а в марте в связи с режимом самоизоляции они выходили из дома реже и, соответственно, слушали музыку и смотрели фильмы и видеоблоги чаще.

Доля посещений сайтов с компьютерными играми составила 9% на третьей неделе марта, и это самый низкий еженедельный показатель с начала года. На зимних каникулах он составил 14%. Возможно, это связано с тем, что перед уходом на удлиненные весенние каникулы школьники закрывали долги по учебе и времени на игры оставалось меньше.

Кроме того, в Москве был зафиксирован всплеск интереса к ресурсам категории «Азартные игры», в которую входят онлайн-игры с платным участием. Если на первой неделе января доля таких ресурсов составляла чуть более 0,2%, то на четвертой неделе марта — 1,8%. А вот доля посещений сайтов с бесплатными компьютерными играми менялась по сравнению с январскими каникулами то в меньшую, то в большую сторону. Так, в первую неделю года доля таких запросов составила 13%, в третью неделю марта — 16%, а в конце месяца — 10%.

«Как показывают наши данные, после объявления удлиненных весенних каникул в 2–2,5 раза по сравнению с ежедневными показателями с начала года выросло общее число переходов детей на различные сайты. Ребята сейчас больше, чем раньше, проводят времени в сети, в том числе и из-за вынужденной необходимости оставаться дома. В частности, в марте у них вырос интерес к новостным ресурсам, видимо, они стали больше следить за новостной повесткой, так как сегодня она напрямую влияет на их жизнь, меняет планы, привычки, режим. Мы хотим обратить внимание родителей на то, что сейчас особенно важно, в числе прочего, учить детей отличать фейковые новости от настоящих», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской безопасности в сети «Лаборатории Касперского».

Для защиты детей от интернет-опасностей «Лаборатория Касперского» рекомендует использовать Kaspersky Safe Kids. Этот продукт распознает и блокирует множество актуальных киберугроз, начиная от фильтрации нежелательного контента и заканчивая предотвращением онлайн-контактов с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребенка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.

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