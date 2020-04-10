«Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей

«Ростелеком» стал учредителями онлайн-хакатона Virushack — первого масштабного мероприятия по поиску инновационных решений для комфортной жизни в новых реалиях. Стратегические партнеры мероприятия — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (структура правительства Москвы) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Целью хакатона станет разработка технологий возможностей для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к нестандартным условиям.

Для участия в хакатоне приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, управлении проектами. Во время хакатона они смогут прокачать свои навыки в командах, с каждой из которых будут работать топ-эксперты. Участники получат возможность общения с лидерами мнений из различных сфер бизнеса, ИТ и госорганов, а также отраслевыми экспертами.

Регистрация на онлайн-хакатон Virushack стартует 13 апреля и продлится до 30 апреля 2020 г., сам хакатон состоится 3–5 мая 2020 г. Полные правила проведения мероприятия будут опубликованы 13 апреля.

Командам предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по шести тематическим трекам: «В четырех стенах» — как правильно организовать удаленную работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан и другие; новая экономика — бизнес-процессы вне и без офиса, электронная коммерция и логистика, HR на «удаленке», дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса (интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее) и другие; здоровье — телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий и другие; онлайн-образование — сервисы для мотивации и вовлеченности учеников (включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peer to peer) и другие; городская среда — умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами и другие; «Мегаполис Москва» от Агентства инноваций Москвы — сервисы для улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях, поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы.

Победителям хакатона будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны.

«Мы рассчитываем, что в рамках онлайн-хакатона будут разработаны и протестированы новые технологии возможностей — цифровые сервисы, которые принесут пользу каждому из нас в непривычных условиях. Наша жизнь сейчас меняется, а значит всем нам потребуются новые решения и подходы. Поэтому важно не упустить момент и приступить к разработке необходимых сервисов для новой реальности. ИТ-индустрия всегда отличалась гибкостью мышления и способностью находить необычные возможности вне зависимости от ситуации. Уверен, что хакатон в онлайн-формате сохранит все свои сильные стороны, позволит командам сконцентрироваться и с еще большим энтузиазмом приступить к решению нетривиальных задач», — сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

«Мы хотим, чтобы онлайн-хакатон привлек талантливую инициативную молодежь, которая готова предложить свои компетенции для создания цифровых сервисов в таких сферах, как здоровье, поддержка уязвимых категорий граждан, содействие видам бизнеса, которые оказались перегружены в текущих непростых условиях. Все эти направления имеют большую социальную значимость. Мы ждем, что решения, которые появятся в ходе хакатона, будут впоследствии успешно внедрены в индустрии города», — отметил генеральный директор Агентства инноваций города Москвы Алексей Парабучев.

«На самом деле очень важно уже сейчас заглянуть в будущее — попробовать понять, как все мы будем жить в новых условиях. Мы наблюдаем резкий рост спроса на цифровые сервисы, которые помогают тем, кто сегодня ограничен в передвижении и привычных офлайн-коммуникациях. Уже сейчас понятно, что мы входим в масштабную трансформацию разных сторон жизни и экономики, поэтому важно начинать искать и реализовывать новые высокотехнологичные проекты, которые помогут пережить перемены. Отрадно видеть, что “Ростелеком” видит этот тренд и предлагает площадку для появления инноваций и их реализации. РАЭК готова максимально интегрироваться в хакатон, предоставить свои ресурсы и компетенции, экспертов для того, чтобы помочь командам вырастить новые проекты, которые будут полезны всем», — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.