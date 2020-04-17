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myTracker начала бета-тестирование API для прямой передачи событий между серверами

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила о том, что система myTracker расширяет возможности работы с данными и детализированными отчетами. Благодаря передаче кастомных событий с параметрами и их значениями в систему myTracker посредством S2S API работа с данными станет еще эффективнее.

Теперь информация о событиях будет поступать в myTracker еще и через собственный API. Это позволит собирать и анализировать дополнительные данные, которые невозможно передать посредством SDK и счетчика.

Пользователь платформы сможет настроить передачу событий, происходящих вне приложения — например, информации об активации карты лояльности или списании баллов. Работать со всеми данными можно в одном интерфейсе.

Получить доступ к S2S API можно на странице аккаунта, запросив ключ в соответствующей строке. Воспользоваться API смогут пользователи с ролью «Менеджер».

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