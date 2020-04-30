CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга

Автомобильный маркетплейс CARL добавил возможность полной оплаты автомобиля со специальными ставками эквайринга от Cloudpayments. Теперь пользователь CARL получает полный цикл покупки автомобиля – от тест-драйва в любой точке города до полной оплаты и доставки купленного автомобиля, без посещения дилерского центра.

Функция уже доступна в дилерском центре «Inchcape / Борисхоф», остальные партнеры находятся в процессе подключения к Cloudpayments, после чего они смогут получать деньги напрямую на свой счет. На данный момент к системе CARL подключены 35 дилерских центра: Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Lexus, Volkswagen, Volvo, Mini, Peugeot, Nissan, Citroen, Subaru, Tesla.

Как это работает: пользователь может пройти часовой тест-драйв в любой точке города по удобному маршруту; выбрать автомобиль в наличии среди подключенных дилерских центров и получить в приложение финальное ценовое предложение от дилера с учетом опций: trade-in, кредита и страховки; зарезервировать автомобиль или сделать полную оплату по карте или Apple/Google Pay. При полной оплате дилерский центр может привезти автомобиль с доставкой к дому со всеми документами.

Виталий Малыхин, CEO CARL, сказал: «Мы видим, что сейчас рынок переполнен новостями о том, что дилеры делают онлайн-продажи, а по факту большинство из них сводится к запросу номера телефона и обсуждению условий голосом и выставлением счетов. В нашем случае это полноценная цифровая сделка и путь клиента от тест-драйва в любой точке города до полной оплаты автомобиля через мобильное приложение и доставки автомобиля».

Евгений Павлов, руководитель отдела маркетинга и продаж MINI, «Inchcape Россия и Северная Европа», сказал: «Мы начали готовиться к этому проекту еще несколько месяцев назад, когда поняли, что полная оплата автомобиля и его доставка удобна клиенту с целью экономии времени. Мы даже не думали о том, что это может быть настолько актуально, как в сегодняшние дни».

Дмитрий Спиридонов, CEO Cloudpayments, сказал: «В период пандемии коронавируса рынок меняется, многие бизнесы переходят в онлайн. Для автомобильного рынка онлайн-оплата - это решение для восстановления продаж. Мы всегда поддерживаем инновации и даем качественный сервис рынку, поэтому рады возможности предложить нашу экспертизу CARL для их отличного продукта, что на наш общий взгляд облегчит работу дилерам».