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Райффайзенбанк запустил сервис удаленного открытия счетов корпоративным клиентам

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Райффайзенбанк запустил услугу удаленного открытия счетов корпоративным клиентам в Москве с использованием курьерского сервиса. Данный сервис будет действовать на период ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Опция действует при открытии первого счета новому клиенту Райффайзенбанка. Для открытия счета банк направляет клиенту через курьера необходимый пакет документов для подписания, включая договор на открытие счета и оказание других услуг в рамках достигнутых договоренностей.

Эта услуга позволяет корпоративному клиенту открыть счет и получить удаленный доступ ко всем операциям через интернет-банк «Райффайзен бизнес онлайн», не посещая офис банка.

«Стратегия Райффайзенбанка – создавать финансовые продукты и решения, которые делают жизнь наших клиентов легче. Наши цифровые сервисы предлагают действительно простой и быстрый доступ к финансовым инструментам и услугам. В текущих условиях мы считаем необходимым максимально упростить любые процессы взаимодействия с клиентом, чтобы он мог сосредоточиться на решении текущих бизнес-задач», – сказала Мария Девятилова, руководитель отдела клиентского обслуживания корпоративного сегмента Райффайзенбанка.



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