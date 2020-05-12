Доменной зоне .РФ 10 лет!

12 мая 2020 года национальной кириллической доменной зоне .РФ исполняется 10 лет. Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU подготовил актуальную статистику об одном из главных доменов Рунета: количество адресов, география по регионам, использование доменных имён, популярные CMS и другие показатели.

Сегодня в зоне .РФ зарегистрировано 730000 доменов. С момента открытия регистрации она входит в топ-20 крупнейших в Европе, где является единственной нелатинской (IDN). Среди регистраторов по количеству обслуживаемых доменов на первом месте располагается REG.RU — 325000 (44,5%), следом Ru-Сenter — 200000 (27,5%), замыкает тройку R01 — 64000 (9%).

.РФ на вторичном рынке

Домены .РФ востребованы не только на первичном, но и на вторичном рынке. Например, в Магазине доменов REG.RU представлено 32000 адресов в зоне .РФ или 15% от общего числа лотов: более 200000. Средний чек покупки адреса в .РФ в Магазине доменов REG.RU — 11000 рублей. Одна из самых дорогих покупок кириллического адреса на открытых аукционах за последнее время произошла в декабре 2019 года, сумма составила 550000 рублей.

Возраст доменных имён

Ожидаемо больше всего в .РФ доменных имён с возрастом менее 1 года (192000 адресов). Интересно, что на втором месте располагаются имена в возрасте 9 лет с долей 15,5% (113000 адресов). Это означает, что представители бизнеса и домейнеры, которые ещё на старте зоны инвестировали в .РФ, сохраняют здесь свои активы. Кроме того, ряд сделок на вторичном рынке мог проводиться без обнуления даты регистрации, что сохранило возраст доменам (например, при покупке в Магазине доменов происходит смена администратора, сам домен при этом не удаляется). На третьем месте домены с возрастом 1 год (13,5%).

География распределения по России

Больше всего доменов зарегистрировано в Москве — 180000 (24,5%) и Московской области — 64000 (9%). В Санкт-Петербурге насчитывается 57000 (8%), а в Краснодарском крае — 25000 (3,5%). Ниже расположились Свердловская область с 22000 (3%) и Новосибирская с 17000 (2%). Следом идут Челябинская область — 16500 (2,30%) и Самарская — 13000 (1,8%). Замыкают топ-10 Ярославская область и Красноярский край с практически одинаковым показателем — около 11500 адресов или 1,5%.

Использование доменов и CMS

По данным StatOnline.ru, в зоне .РФ на хостинге размещено 289000 доменов, это почти 40% от общего числа. Значительная часть (137000) располагается на парковке (20%), а 87000 используются для переадресации (12%). Меньше всего доменов, использующихся только для почты — 2500 (0,3%).

Использование доменов зоны .РФ, май 2020

Среди CMS (систем управления контентом сайта) на первом месте находится WordPress (42%), на втором и третьем — Joomla и 1С-Битрикс с практически равными долями (13,6% и 13,5% соответственно).

Топ-20 CMS на сайтах зоны .РФ, май 2020

SSL-сертификаты и IPv6-протокол

Безопасность в Сети — одна из актуальных тем. В .РФ растёт количество SSL-сертификатов, что говорит о желании владельцев сайтов защитить информацию пользователей и клиентов. Кроме того, свои требования к наличию SSL-сертификатов на сайте предъявляют и поисковые системы. Сегодня доля валидных SSL (т.е. выданных удостоверяющими центрами) составляет 131000 (84%), прочих невалидных — 16500 (11%) и самоподписанных — 8500 (5,5%). Ещё три года назад число валидных сертификатов равнялось 33000 (61%), невалидных — 11500 (21%), а самоподписанных — 10000 (20%).

Актуальным сохраняется также вопрос использования интернет-протокола IPv6. Так, в ноябре 2019 года RIPE NCC объявила об окончательном распределении последнего блока IPv4. Организация продолжит работу только с возвращаемыми адресами.

В .РФ сегодня 478000 доменов (82%) с протоколом IPv4 и 99000 адресов (17%), которые используют одновременно два протокола — IPv4 и IPv6. Три года назад их доли составляли 610000 (91%) и 55000 (8%), соответственно.

«За 10 лет первая в мире кириллическая доменная зона .РФ показала свою востребованность в самых разных отраслях. Сайты здесь размещают индивидуальные предприниматели, крупный бизнес, социальные и культурные проекты, государственные органы. География домена также разнообразна: помимо России и стран СНГ, домены в .РФ регистрируют в США, Германии, Франции, Великобритании и других странах. Аудитория носителей русского языка сегодня превышает двести миллионов пользователей, а значит перспективы у зоны определённо есть», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.