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YouTube Music заменит Google Play Музыку

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка. Переходя на новую платформу, подписчики платной версии Google Play Музыка автоматически получат продление своей подписки на YouTube Music Premium.

Многие пользователи годами собирали свои музыкальные коллекции и любимые выпуски подкастов. Важно дать каждому достаточно времени, чтобы перенести все это на новую платформу.

Перенести все композиции, плейлисты и музыкальные рекомендации на YouTube Music можно за пару шагов. Для этого нужно загрузить приложение YouTube Music (iOS/Android), нажать «перенести» в YouTube Music, и обновленные рекомендации моментально появятся на главной странице.

Как только загрузки, покупки, плейлисты, добавленные песни и альбомы появятся в новом приложении, пользователь получит уведомление.

YouTube Music — это стриминговый сервис, с помощью которого мир музыки станет доступнее, а рекомендации — точнее. Пользователей ждут более 50 миллионов официальных треков и альбомов, включая синглы, ремиксы и живые выступления.

Вот несколько функций сервиса: до 5 000 сохраненных композиций в одном плейлисте (в отличие от 1000 в Google Play Музыка); до 100 000 загруженных треков (в отличие от 50 000 в Google Play Музыка); умный поиск, который поможет найти песню по тексту или даже описанию песни; рекомендации, меняющиеся в зависимости от местоположения, занятий или времени суток.

Любители музыки могут бесплатно пользоваться YouTube Music с рекламой. Чтобы слушать музыку без рекламы в фоновом режиме и оффлайн, можно оформить платную подписку на YouTube Music Premium. Стоимость подписки на сервис останется прежней — 169 рублей в месяц.

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