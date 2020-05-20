WebMoney предоставила возможность идентификации в салонах «Мегафона»

Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей в салонах «Мегафона» по всей России. Пройти идентификацию могут граждане Российской Федерации, открывшие P-кошельки в рублях.

Пользователю на сайте или в мобильном приложении WebMoney Keeper необходимо указать паспортные данные. После получения Формального аттестата нужно прийти в салон МегаФона, показать кассиру паспорт, назвать номер WM-идентификатора (WMID) и заплатить комиссию 200 рублей. Вскоре на электронную почту или в приложение WebMoney поступит уведомление со ссылкой для подтверждения идентификации.

После подтверждения личности владельцам кошелька становятся доступны повышенные лимиты на операции с WMP, перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.

Ранее WebMoney предоставила участникам системы возможность прохождения полной идентификации в магазинах «Связной».