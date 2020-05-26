«Точка» представила обновленный интернет-банк и мобильное приложение для бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» представил бета-версию интернет-банка «Точка X», на десктопе и в мобильном приложении. Сейчас новую версию интернет-банка тестируют клиенты «Точки» –предприниматели без сотрудников и, соответственно, зарплатного проекта, эквайринга и ВЭД. Постепенно «Точка X» станет основным сервисом для всех клиентов, а старые версии перестанут поддерживаться.

«Точка» исследовала потребности предпринимателей без сотрудников и убрала из сервисов все лишнее. Управление картами всех банков, переводы людям, рутинные платежи и другие важные функции теперь не нужно искать по разделам и вкладкам. Создать любую операцию или повторить какое-либо из своих частых действий можно одной кнопкой. Ключевая идея работы сервиса для этого портрета клиентов — сделать банк для предпринимателей таким же простым и привычным, как банк для физлиц.

На главную страницу сервиса вывели задачи: приложение напомнит подписать платеж, сдать декларацию, уплатить налоги и взносы или прислать документы. Так человеку, который только начинает свое дело или работает сам на себя, будет проще держать все под контролем и не забыть о важных вещах.

Новая платформа работает на любом устройстве: счет легко выставить с телефона по дороге в офис, а когда поступит платеж — открыть интернет-банк с компьютера и спокойно отправить деньги контрагентам. Функции сервиса в приложении для iPhone, смартфонов на Android и любых планшетов — те же самые, что и в веб-версии «Точки X».

Следующий релиз «Точки X» будет рассчитан на предпринимателей, зарабатывающих в валюте. «Точка» планирует выпускать обновления для каждого портрета клиентов отдельно и постепенно переводить пользователей на новый продукт. Когда будут закрыты потребности всех портретов клиентов, старые сервисы перестанут поддерживаться.