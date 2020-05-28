Банк «Точка» поможет оформить госсубсидию онлайн

Клиенты банка для предпринимателей «Точка» из пострадавших от коронавируса отраслей смогут бесплатно сформировать заявку на выплаты.

Государственные меры поддержки предусматривают субсидию в размере МРОТ (12130 руб.) на каждого работника организации или ИП, а также на самого предпринимателя, занятых в сферах, пострадавших от коронавируса. Получить субсидию может и предприниматель, в организации которого нет наемных работников: в этом случае выплату в размере 12130 руб. получит он сам.

«Точка» поможет подать заявку, не выходя из дома: автоматически сформирует заявление на субсидию и выпустит электронную подпись, чтобы заявку можно было отправить онлайн. Следить за статусом заявления можно прямо на сайте налоговой. Деньги за каждого сотрудника поступят на счет предпринимателя в «Точке».

«Наша задача — помогать предпринимателям во всем. Мы изучили процесс получения субсидий от государства и упростили его, чтобы никто не тратил силы на изучение правил подачи заявки и заполнение формы, не подвергал себя риску, отправляясь в инстанции получать электронную подпись. Все это можно сделать прямо из личного кабинета в Точке, потратив всего пару минут», — сказала Елена Насобина, менеджер продукта в «Точке».