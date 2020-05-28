Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о запуске в «Яндекс.Метрике» отчета, который позволяет сравнивать эффективность разных рекламных каналов. С его помощью можно оценить рентабельность рекламы c детализацией вплоть до ключевой фразы.

Новый отчет будет полезен при продвижении бизнеса в нескольких рекламных системах. Метрика автоматически подсчитает ROI (коэффициент возврата инвестиций) каждого платного канала и позволит отобразить на одной странице расходы на рекламу, рентабельность, уровень конверсии и другие показатели по всем рекламным источникам.

Это дает возможность быстро и обоснованно получить ответ на многие вопросы, главный из которых — как эффективнее управлять рекламой.



Другие материалы рубрики

Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня

Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления

В России появился проект для поддержки кириллических доменов

Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках