«Эквио» и Express42 приглашают на онлайн-дебаты «Как запустить платформу дистанционного обучения по технологии Kubernetes на своих серверах за 30 мин?»

30.06 в 12:00 «Эквио» и Express42 приглашают вас на онлайн-дебаты «Как запустить платформу дистанционного обучения по технологии Kubernetes на своих серверах за 30 мин?».

Кому будет интересно:

IT-руководителям

IT-специалистам

Руководителям команд разработки

В ходе мероприятия:

Покажут, как за считанные минуты (!) развернуть готовое решение для корпоративного обучения на собственных серверах.

Расскажут, как просто потом поддерживать и эксплуатировать эту систему.

Ответят на ваши вопросы.

Участие бесплатно. Подробная программа и регистрация.