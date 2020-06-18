Образовательный стартап Lectera начал работу во всех странах мира

На сегодняшний день на платформе представлены более 60 курсов по девяти направлениям, в частности, профессии цифровой эры, маркетинг, soft skills, продажи, трафик, женское лидерство. До сентября 2020 г. проект работает в бета-режиме. Все курсы доступны на четырех языках – русском, английском, немецком и испанском. В ближайшее время платформа будет локализована на хинди. Каждый курс состоит из 8–10 видеоуроков по 15–20 минут. Курсы позволяют пользователям быстро освоить новые навыки и моментально применять полученные знания на практике. Видеоуроки записаны на родном для спикера языке с дублирующим переводом на другие языки платформы. Каждый урок сопровождается дополнительными материалами для чтения и контрольными заданиями и упражнениями. Пользователи могут в любой момент изменить язык курса для дополнительной практики иностранных языков.

Основатель и генеральный директор проекта – Мила Семешкина, предприниматель, автор книги-бестселлера «Учись или уходи с рынка», международный эксперт в области создания и продвижения брендов. Инвестиции в создание платформы составили $2,7 млн. К 2023 г. в разработку продукта планируется инвестировать более $7 млн. Платформа ориентирована на международные рынки, в частности СНГ, Европу, США, Латинскую Америку, Индию и Африку.

«Создавая Lectera, мы понимали, что в подходе к обучению пора многое менять – начиная от методологии, заканчивая форматами обучения и проверки знаний. Мы фундаментально переработали и переосмыслили многие подходы и создали свое видение обучения будущего. Оно основано на моей авторской методологии Fast Education (быстрое обучение) и в максимальной степени ориентировано на практику и получение результатов в кратчайшие сроки. Lectera создана, чтобы предложить рынку качественно новый формат обучения, который был бы легким, емким, прикладным, а главное – позволяющим полюбить процесс обучения и показать, что он может быть приятным и эффективным. Вся наша огромная команда, а сегодня это уже больше 150 человек из 18 стран, заточена именно на это», – сказала CEO Lectera Мила Семешкина.

На платформе Lectera интегрирована аффилиатная программа лояльности, которая позволяет пользователям получать скидки на будущие курсы, а также зарабатывать на рекомендациях платформы и курсов.

«Мы пристально изучаем потребности рынка образования. У Lectera есть собственный аналитический центр, который следит за трендами, спросом и вызовами рынка. График запусков образовательных единиц, в том числе курсов, марафонов, программ, мегакурсов, подкастов, у нас расписан на три года вперед, скоро выпустим приложения для iOS и Android, корпоративный модуль, который интегрируется в любой внутренний портал компании, Lectera kids и Lectera Teens, модули, позволяющие получить профессию за месяц, digital HR. К концу года на платформе будет более 300 образовательных единиц», – отметила Мила Семешкина.