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Сервис «Юла» запустил возможность продвигать товары с помощью видео

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила о том, что пользователи «Юлы» могут загружать прямо на ресурс видеоконтент про товары и услуги, которые они продают.

С помощью коротких видеороликов в «историях», работающих на базе технологий видеоплатформы социальной сети «Одноклассники», продавцы и мастера смогут бесплатно продвигать свои объявления и профили. Например, мастера по маникюру или парикмахеры смогут опубликовать видеозаписи своих работ, а пользователи, продающие гаджеты, — заснять их работоспособность.

Весь контент будет проходить модерацию, а видео можно будет снять на камеру или добавить из уже имеющихся медиафайлов. Возможность размещать контент прямо с устройства заметно упростит процесс продвижения объявлений и позволит пользователям не тратить время на загрузку своего контента на сторонние видеохостинги лишь для того, чтобы потом добавить в объявление ссылку.

«Истории», в которых раньше можно было размещать только фотографии, на Юле служат дополнением к объявлениям, позволяя прикрепить к ним ссылку на объявление или профиль пользователя. В отличие от социальных сетей на Юле «истории» видны в течение недели и показываются не только подписчикам продавца, но и другим пользователям сервиса. В начале списка «историй» пользователь видит контент от продавцов, на которых он подписан, а затем от тех, кто находится неподалеку.

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