Россия в десятке стран по количеству валидных SSL

Крупнейший в России хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU и старейший удостоверяющий центр GlobalSign представляют данные о лидирующих странах-пользователях SSL-сертификатов, о том, как менялся мировой рынок в момент пандемии коронавируса и о других трендах отрасли.

В последние годы компании по всему миру продолжают всё больше инвестировать в свою информационную безопасность. Наблюдается зависимость коммерческого успеха от правильного и безопасного размещения данных в сети. Переход на удалённую работу заставляет фирмы обращать внимание на используемые инструменты информационной безопасности. Естественно, что растёт и рынок SSL-безопасности: происходит количественный и качественный рост тех компаний, которые переводят свои сайты и серверы на безопасное HTTPS-соединение.

Безусловно, распространение вируса COVID-19 оказало влияние на экономику практически всех стран и отраслей. Из-за ситуации с пандемией с начала 2020 года в сравнении с тем же периодом прошлого года наблюдается небольшое отставание в росте SSL-сертификатов, которое коснулось большинства стран.

Для примера, в России в феврале этого года количество SSL-сертификатов составило 1476822, в марте оно упало до 1297920, но уже в апреле начался небольшой рост, и общее количество выросло до 1325999 сертификатов, что говорит если не о полном восстановлении, то по крайней мере о тенденции возвращения к нормальному функционированию.

Несмотря на сложность прогнозирования в текущей ситуации, последние 4 года продолжает прослеживаться значительная динамика роста SSL-сертификатов по всем странам.

Топ-10 стран по количеству используемых SSL-сертификатов

Первенство по количеству сайтов продолжает удерживать США. К списку традиционных лидеров крупнейших стран Западной Европы в этом году присоединилась Япония, занявшая 3-е место. Также в этом году в топ-10 стран вошёл Китай, замыкая список лидеров. Россия продолжает занимать 9-ю строчку рейтинга, оставив позади Италию, Австрию, Швейцарию и Испанию.

Особенности российского рынка SSL-сертификатов

По данным аналитического ресурса StatOnline.ru, в апреле 2020 года в зоне .RU были активны 1440000 SSL-сертификатов, а в .РФ — 150000. Количество валидных SSL (т. е. выданных удостоверяющими центрами) значительно превосходит количество невалидных — 1470000 тысяч сертификатов в сумме, выпущенных на домены в зонах .RU и .РФ. Число невалидных и самоподписанных составляет 125000.

В топ-5 удостоверяющих центров по количеству выпущенных SSL в .RU сегодня входят: Let's Encrypt (960000), CloudFlare Inc (110000), DigiCert Inc (85000), GlobalSign (75000) и Sectigo Limited (55000). Значительный перевес Let's Encrypt обусловлен возможностью получать в этом УЦ бесплатные SSL-сертификаты сроком до 90 дней.

В .RU больше всего сертификатов со сроком действия менее года (81%) и 1 год (18%). Наиболее популярен формат использования одного SSL-сертификата для одного домена, их число превышает 1 миллион. Но мультидоменные сертификаты (SAN) тоже востребованы. Так, в сумме количество тех, которые приходятся на 3-10 доменов, составляет около 80 тысяч.

«Цифровая безопасность становится всё более актуальной в современном мире, как для обычного пользователя, так и для любой компании. Несмотря на ограничения в условиях пандемии во всём мире, мы отмечаем растущую важность онлайн-коммуникаций — и, как следствие, повышенный интерес к защите информации и в частности — SSL-сертификатам среди российских компаний», — отмечает генеральный директор GMO GlobalSign Russia Дмитрий Рыжиков.

«Количество новых SSL-сертификатов ежегодно растёт, что важно для защиты данных пользователей, и эта тенденция будет только усиливаться. Среди причин роста не только экономические условия, которые стимулируют бизнес переходить в онлайн, но и другие. Например, рост мобильного Интернета. Так, мобильные операторы используют HTTP-трафик, показывая на нём рекламу. Это дополнительно подталкивает владельцев доменов к установке SSL.

Вместе с нашим партнёром, старейшим удостоверяющим центром GlobalSign, мы и дальше будем предоставлять сертификаты всем желающим на российском рынке, в том числе SSL-сертификат на один год в комплекте с доменом и хостингом», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

GlobalSign — один из крупнейших в мире удостоверяющих центров. Более 20 лет GlobalSign предлагает облачные и сетевые PKI-решения и решения по управлению идентификацией и доступом, гарантируя организациям безопасность коммерческой деятельности, защищённый документооборот и обмен информацией. Продукты GlobalSign обеспечивают безопасные рабочие процессы множеству компаний из списка Fortune 100, частным и государственным организациям, крупным предприятиям, хостинговым компаниям, разработчикам и инноваторам в сфере Интернета вещей (IoT). Офисы GlobalSign расположены в Европе, Азии и США, что позволяет оказывать многофункциональную поддержку на многих языках. Для получения дополнительной информации посетите сайт.