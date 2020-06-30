Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Россия в десятке стран по количеству валидных SSL

Интернет Хостинг и домены

Крупнейший в России хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU и старейший удостоверяющий центр GlobalSign представляют данные о лидирующих странах-пользователях SSL-сертификатов, о том, как менялся мировой рынок в момент пандемии коронавируса и о других трендах отрасли.

В последние годы компании по всему миру продолжают всё больше инвестировать в свою информационную безопасность. Наблюдается зависимость коммерческого успеха от правильного и безопасного размещения данных в сети. Переход на удалённую работу заставляет фирмы обращать внимание на используемые инструменты информационной безопасности. Естественно, что растёт и рынок SSL-безопасности: происходит количественный и качественный рост тех компаний, которые переводят свои сайты и серверы на безопасное HTTPS-соединение.

Безусловно, распространение вируса COVID-19 оказало влияние на экономику практически всех стран и отраслей. Из-за ситуации с пандемией с начала 2020 года в сравнении с тем же периодом прошлого года наблюдается небольшое отставание в росте SSL-сертификатов, которое коснулось большинства стран.

Для примера, в России в феврале этого года количество SSL-сертификатов составило 1476822, в марте оно упало до 1297920, но уже в апреле начался небольшой рост, и общее количество выросло до 1325999 сертификатов, что говорит если не о полном восстановлении, то по крайней мере о тенденции возвращения к нормальному функционированию.

Несмотря на сложность прогнозирования в текущей ситуации, последние 4 года продолжает прослеживаться значительная динамика роста SSL-сертификатов по всем странам.

regrussl.png

Топ-10 стран по количеству используемых SSL-сертификатов

Первенство по количеству сайтов продолжает удерживать США. К списку традиционных лидеров крупнейших стран Западной Европы в этом году присоединилась Япония, занявшая 3-е место. Также в этом году в топ-10 стран вошёл Китай, замыкая список лидеров. Россия продолжает занимать 9-ю строчку рейтинга, оставив позади Италию, Австрию, Швейцарию и Испанию.

Особенности российского рынка SSL-сертификатов

По данным аналитического ресурса StatOnline.ru, в апреле 2020 года в зоне .RU были активны 1440000 SSL-сертификатов, а в .РФ — 150000. Количество валидных SSL (т. е. выданных удостоверяющими центрами) значительно превосходит количество невалидных — 1470000 тысяч сертификатов в сумме, выпущенных на домены в зонах .RU и .РФ. Число невалидных и самоподписанных составляет 125000.

В топ-5 удостоверяющих центров по количеству выпущенных SSL в .RU сегодня входят: Let's Encrypt (960000), CloudFlare Inc (110000), DigiCert Inc (85000), GlobalSign (75000) и Sectigo Limited (55000). Значительный перевес Let's Encrypt обусловлен возможностью получать в этом УЦ бесплатные SSL-сертификаты сроком до 90 дней.

В .RU больше всего сертификатов со сроком действия менее года (81%) и 1 год (18%). Наиболее популярен формат использования одного SSL-сертификата для одного домена, их число превышает 1 миллион. Но мультидоменные сертификаты (SAN) тоже востребованы. Так, в сумме количество тех, которые приходятся на 3-10 доменов, составляет около 80 тысяч.

«Цифровая безопасность становится всё более актуальной в современном мире, как для обычного пользователя, так и для любой компании. Несмотря на ограничения в условиях пандемии во всём мире, мы отмечаем растущую важность онлайн-коммуникаций — и, как следствие, повышенный интерес к защите информации и в частности — SSL-сертификатам среди российских компаний», — отмечает генеральный директор GMO GlobalSign Russia Дмитрий Рыжиков.

«Количество новых SSL-сертификатов ежегодно растёт, что важно для защиты данных пользователей, и эта тенденция будет только усиливаться. Среди причин роста не только экономические условия, которые стимулируют бизнес переходить в онлайн, но и другие. Например, рост мобильного Интернета. Так, мобильные операторы используют HTTP-трафик, показывая на нём рекламу. Это дополнительно подталкивает владельцев доменов к установке SSL.

Вместе с нашим партнёром, старейшим удостоверяющим центром GlobalSign, мы и дальше будем предоставлять сертификаты всем желающим на российском рынке, в том числе SSL-сертификат на один год в комплекте с доменом и хостингом», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

GlobalSign — один из крупнейших в мире удостоверяющих центров. Более 20 лет GlobalSign предлагает облачные и сетевые PKI-решения и решения по управлению идентификацией и доступом, гарантируя организациям безопасность коммерческой деятельности, защищённый документооборот и обмен информацией. Продукты GlobalSign обеспечивают безопасные рабочие процессы множеству компаний из списка Fortune 100, частным и государственным организациям, крупным предприятиям, хостинговым компаниям, разработчикам и инноваторам в сфере Интернета вещей (IoT). Офисы GlobalSign расположены в Европе, Азии и США, что позволяет оказывать многофункциональную поддержку на многих языках. Для получения дополнительной информации посетите сайт.



Другие материалы рубрики

Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube

Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО

«Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком

Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров

Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие сплит-системы до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие проточные водонагреватели: выбор ZOOM

Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live