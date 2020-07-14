Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет данные о самых популярных национальных зонах разных государств, востребованных в России. Лидируют домены Палау (.PW), Казахстана (.KZ) и Черногории (.ME).

В России пользуются спросом не только национальные домены .RU, .РФ, международные .COM и .NET и разные тематические зоны, но также и национальные домены других стран. Многие пользователи выбирают их не по территориальной принадлежности проектов, а исходя из распространённых дополнительных трактовок. Так, например, технологичные компании иногда выбирают домен Италии (.IT) или Британских территорий в Индийском океане (.IO), поскольку его можно трактовать как «input/output» — «ввод-вывод», а среди телевизионных компаний популярен домен Тувалу (.TV).

Топ-10 национальных доменов стран, популярных в России

Всего в REG.RU представлено более 50 национальных доменов разных стран мира. Суммарно в 10-ти самых популярных зонах зарегистрировано 23000 доменных имён. Представленный рейтинг топ-10 национальных доменов основан на данных клиентов REG.RU.

На первом месте по количеству зарегистрированных доменов находится национальная зона тихоокеанского островного государства Палау — .PW (9350 доменов). Популярность связана с тем, что имя также расшифровывается как «professional web» и «privacy web». Поэтому .PW выбирают для сайтов IT-компаний, веб-студий, различных интернет-проектов, а также всего, что связано с информационной безопасностью или работой с персональными данными.

На второй позиции с показателем 3240 доменов находится .KZ — домен Казахстана. У страны тесные исторические и экономические связи с Россией, и некоторые предприниматели открывают там бизнес, выбирая именно эту зону. Кроме того, жители Казахстана нередко обращаются к услугам российских регистраторов.

Топ-10 национальных доменных зон в России по количеству зарегистрированных доменов на основе данных клиентов REG.RU, июль 2020

Замыкает тройку лидеров национальная зона Черногории — .ME (2700 доменов). Доменное имя можно прочитать как английское слово «me», что значит «мне» или «меня» и подходит для персональных сайтов, ресурсов об известных личностях в разных сферах.

Четвёртое место и 1800 зарегистрированных доменов у официальной зоны Европейского Союза — .EU. В этом межгосударственном объединении один из самых благоприятных деловых и инвестиционных климатов в мире.

На пятом месте расположился национальный домен островного государства Тувалу — .TV (1550 доменов). В России и во всём мире зону выбирают те, кто так или иначе связан с телевидением и съёмкой видео: телеканалы, спутниковые операторы, блогеры и многие другие.

Шестая позиция у зоны .IO, в которой зарегистрировано 1000 имён. Это официальное доменное имя группы островов под названием Британские Территории в Индийском Океане. Чаще всего российские пользователи выбирают .IO не по территориальной принадлежности, а для сайтов в сфере высоких технологий, стартапов и видеоигр, а также для IT-компаний. Домен можно также встретить в названии страниц политических ресурсов и СМИ.

На седьмом, восьмом и девятом местах расположились национальная зона Польши (.PL), Индии (.IN), и Германии (.DE) с практически одинаковым показателем — 850 зарегистрированных доменов. На последнем месте доменная зона Соединённых Штатов Америки — .US, у которой 780 доменных имён.

«Распространено мнение, что национальные домены подойдут только сайтам, базирующимся в конкретной стране или направленным на носителей определённой культуры или языка. Однако в действительности это уже давно не так, правила многих доменных зон позволяют использовать их для самых разных ресурсов, независимо от географического положения. Дополнительные трактовки таких доменов, как .TV, .FM, .VC, .IT, помогают показать принадлежность к сообществу или индустрии, выделиться среди других проектов», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

До 31 декабря 2020 года в REG.RU действует скидка 60% на национальный домен .ME. Зарегистрировать его можно всего за 799 рублей. Специальная цена действует на первый год регистрации, а за второй и последующие годы плата будет стандартной. Акция не распространяется на премиум-домены. Подробнее о домене и акции можно узнать на сайте.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.