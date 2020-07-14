Zextras запускает собственную версию почтового сервера Zimbra 9 Open Source

Разработчик расширений для свободного программного обеспечения Zextras выпустил собственную версию популярного почтового сервера Zimbra с загрузкой из собственного репозитория и поддержкой. Решения Zextras добавляют в почтовый сервер Zimbra возможности совместной работы, коммуникаций, поддержку хранилищ, мобильных устройств, резервирования и восстановления в реальном времени, администрирования мультитенантной инфраструктуры.

Zimbra – это широко известный почтовый сервер с открытым кодом, используемый миллионами пользователей во всех отраслях экономики, государственных и образовательных учреждениях, сервис-провайдерах по всему миру. Торговая марка Zimbra принадлежит американской компании Synacor. В апреле 2020 г. Synacor изменил политику в области публикации открытого кода. Начиная с выпуска Zimbra 9, проект перестал публиковать Zimbra Open Source Edition и ограничился выпуском только коммерческой версии продукта. Это вызвало негативную реакцию сообщества пользователей Zimbra с открытым кодом, и под их давлением Synacor открыл коды Zimbra 9 для создания собственных сборок и самостоятельной их поддержки.

В создавшейся ситуации на помощь пользователям Zimbra OSE пришла компания Zextras, которая благодаря многолетнему опыту разработки для этого сервера создала собственную сборку Zimbra 9 Open Source от Zextras и решила независимо поддерживать ее в дальнейшем. Сборка Zextras, создана на основе исходного кода, предоставленного Synacor без каких-либо существенных изменений. Благодаря позиции Zextras пользователи во всем мире смогли отстоять свое право использования актуальных версий популярного продукта с поддержкой на экспертном уровне.

Помимо поддержки собственной ветки Zimbra 9 Open Source, компания Zextras порадовала пользователей новыми возможностями продукта: представлением нескольких писем каскадом в веб-клиенте, расширенными функциями календаря и задач, чатом Zimbra и многим другим.

Генеральный директор Zextras Паоло Сторти прокомментировал свое решение поддержать Zimbra Open Source: «В конце 90-х я начал работать системным администратором Linux. Позже, сосредоточился на предоставлении почтовых решений с открытым исходным кодом. Это было время напряженной работы. Интеграция и поддержка множества разнородных компонентов были постоянной проблемой, ночи и дни были потрачены на то, чтобы найти подходящее решение. Потом появилась Zimbra, и это стало для меня поворотным моментом: мне сразу понравилась возможность предложить комплексное решение, в котором все части идеально сочетаются друг с другом. Как поклонник коммуникационных систем и сторонник Open Source, я нашел в Zimbra все, о чем мечтал. Это причина, по которой я предоставил свою сборку Zimbra 9, чтобы продолжить проект, в который я твердо верю.»

Скачать Zimbra 9 Open Source можно на сайте Zextras.