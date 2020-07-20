5Post создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, объявляет о запуске сети собственных пунктов выдачи заказов (ПВЗ). С их помощью 5Post предоставит потребителям дополнительные услуги: примерка, частичный выкуп, проверка заказа, упрощенный возврат, выдача негабаритного и крупного товара. ПВЗ будут располагаться в магазинах торговой сети «Пятёрочка».

В рамках проекта уже открыты пять пунктов выдачи заказов, расположенных в Москве и Московской области. До конца года планируется запуск 45 пилотных ПВЗ в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах-миллионниках. Пункт выдачи, расположенный в формате shop-in-shop непосредственно в магазине, состоит из клиентского зала и складской зоны. На первом этапе через ПВЗ 5Post будут выдаваться только заказы Ozon.

Мультисервисная модель 5Post, включающая в себя все основные форматы выдачи посылок, сможет покрыть ключевые потребности покупателей, предоставить больше инструментов для партнёров, охватить новые сегменты рынка. Данная модель обеспечит увеличение спектра оказываемых услуг по выдаче посылок в торговой сети «Пятёрочка», повысит качество обработки быстрорастущего трафика. Также ПВЗ расширяет пропускную способность по выдаче заказов, действующей на кассах и в постаматах в магазинах «Пятёрочка».

«Мировой рынок доставки онлайн-заказов продолжает расти, при этом опережающими темпами развивается сегмент Click&Collect. Свободный график получения посылки, отсутствие необходимости ожидать курьера, более низкая стоимость услуги и близость к дому обусловили стремительное развитие рынка ПВЗ и локеров, повышенный интерес покупателей к этой услуге. Развитие действующей инфраструктуры 5Post с помощью запуска собственных пунктов выдачи заказов позволит повысить привлекательность сервисов 5Post, создать дополнительный объём по количеству и ассортименту доступных к покупке товаров. Это соответствует нашей стратегии идти навстречу пожеланиям потребителей и предоставлять новые возможности сервиса «последней мили»», - сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.