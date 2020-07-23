«ЛитРес» запускает новый продукт на рынке книжных сервисов

«ЛитРес» представляет новый формат покупки для пользователей. Абонемент за 299 руб. в месяц позволяет получить любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 руб. из каталога, включая бестселлеры и новинки, а также выбрать две любые книги из персональной подборки. Это первый подобный опыт среди российских книжных онлайн-сервисов. С начала июля 2020 г. в тестовой версии на сайте ЛитРес абонементы приобрели уже более 5000 клиентов, 20% из них — новые пользователи сервиса.

Доступ к покупке электронных и аудиокниг в формате абонемента первой получила аудитория сайта «ЛитРес», объединенного приложения «ЛитРес» и приложения «Слушай!» на базе операционной системы Android. У пользователей iOS-устройств эта опция появится до конца июля 2020 г.

Одно из основных преимуществ абонемента в том, что даже если срок его действия уже закончился, все выбранные книги навсегда остаются в профиле. В случае, если абонемент не был использован в течение месяца, лимиты на выбор книг добавятся к лимитам следующего месяца, таким образом, можно будет выбрать в два раза больше произведений. Все эти книги вне зависимости от того, закончит своей действие абонемент или нет, пользователь сможет в любой момент начать читать или слушать на любом устройстве.

При оформлении абонемента можно получить ряд дополнительных предложений от сервиса. Среди бонусов — увеличивающаяся скидка на весь книжный каталог «ЛитРес»: 10% в первый месяц, 20% во второй и 30% с шестого месяца, а также доступ к различным акциям, среди которых — специальные цены на книги в День рождения. Кроме того, при любых возникающих проблемах обращения пользователей по абонементу рассматриваются технической поддержкой в приоритетном порядке.

Специально по случаю запуска абонементов по промокоду ABONEMENT все пользователи могут получить в подарок от «ЛитРес» книгу из специальной подборки, а также скидку 20% на электронные и аудиокниги, участвующие в акции.