«Связной» и «Ситимобил» запустили экспресс-доставку техники

Компания «Связной» совместно с сервисом заказа такси «Ситимобил» запускает экспресс-доставку товаров из своего интернет-магазина. Доставка товаров водителями-партнерами «Ситимобил» займет не более одного часа.

Для клиентов «Связного» процесс заказа товаров не изменится. В интернет-магазине компании при оформлении заказа появится специальная опция экспресс-доставки. Уже сейчас сделать заказ могут жители 12 районов Москвы, а в ближайшее время к услуге будет подключен весь город.

На этапе пилота услуга будет бесплатной, в дальнейшем ее стоимость будет зависеть от расстояния, на которое осуществляется доставка, при этом зона с бесплатной доставкой сохранится. Каждый заказ будет застрахован от возможных рисков. В планах компаний масштабировать услугу во всех регионах-присутствия агрегатора.

«Доставка на такси – логичный тренд развития услуги экспресс-доставки. Нет смысла ждать заказ несколько дней или даже несколько часов, когда с помощью экспресс-доставки смартфон за считанные минуты может оказаться в руках покупателя. В скором времени доставка в течение часа станет новым стандартом для рынка», – отметил директор по электронной коммерции компании «Связной» Алексей Антропов.

«Режим самоизоляции подтолкнул “Ситимобил” к запуску услуги доставки в кратчайшие сроки. Функция оказалась востребована не только пользователями, но и бизнес-партнерами. С начала запуска и подключения первых B2B-партнеров количество таких доставок растет в три раза в показателях неделя к неделе. Связной станет нашим первым партнером среди ритейлеров техники, и мы уверены, что пользователи по достоинству оценят новую опцию», – сказал исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

С середины апреля 2020 г. «Ситимобил» запустил тариф «Доставка», с помощью которого пассажиры могут передать с водителем такси посылки или ценные вещи. Заказать доставку можно через мобильное приложение или через приложение «Такси Вконтакте», указав маршрут и контактный номер получателя.