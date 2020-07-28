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WebMoney запустила идентификацию электронных кошельков по видеосвязи

Безопасность Пользователю Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Система расчетов WebMoney Transfer открыла возможность владельцам электронных кошельков пройти полную идентификацию по видеозвонку без необходимости посещения офиса.

Услуга бесплатная, воспользоваться ей могут граждане России, открывшие P-кошельки в рублях. Идентифицированным пользователям становятся доступны повышенные лимиты на операции с WMP, перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.

Владельцу электронного кошелька необходимо через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить Формальный аттестат, подтверждающий прохождение упрощенной идентификации. Затем записаться на онлайн-встречу с представителем расчетного банка WebMoney по рублевым кошелькам – АО «Банк «ККБ». Беседа займет несколько минут, понадобятся паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.

В ходе видеозвонка обязательно должны быть четко видны лицо и плечи клиента. Соединение осуществляется через защищенный видеоканал, что обеспечивает конфиденциальность разговора и безопасность передачи данных.

Удаленная идентификация в системе WebMoney соответствует мировой практике и национальному регулированию, все сотрудники банка прошли соответствующую подготовку.

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