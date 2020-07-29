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«Диск-О:» защитит от поломки компьютера и случайного удаления файлов

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Облака
, Текст: Эльяс Касми

«Диск-О:» от Mail.ru запустил резервное копирование файлов в облака. Новая функция предназначена для владельцев персональных компьютеров и позволяет защитить документы от потери. Пользователю надо выбрать файлы и папки, которые необходимо застраховать, а «Диск-О:» сохранит их в любом облаке. При утере данных «Диск-О:» предоставит доступ к копиям файлов и поможет их восстановить. На данный момент функция доступна пользователям Windows.

Любой пользователь ПК хоть раз в жизни удалял файлы случайно и сталкивался с потерей документов из-за неожиданной поломки компьютера. Новая функция позволяет застраховать папки и файлы в любых поддерживаемых облаках «Диска-О:»: «Облако Mail.ru», «Яндекс.диск», Google Drive, Dropbox, OneDrive, Teambox, Box, pCloud, WebDAV, любое хранилище S3 (включая Amazon и MCS). Пользователь может указать папки, которые необходимо сохранить в резервной копии, и выбрать облачный сервис для сохранения этих папок. «Диск-О:» автоматически создаст резервную копию, и будет поддерживать актуальность хранимых там файлов в реальном времени, даже если пользователь решит внести в них какие-либо изменения.

Восстановить файлы также не составит труда. Достаточно зайти в «Диск-О:» и воспользоваться ссылкой «восстановить файлы», указав облако, где хранится резервная копия.

На данный момент функция доступна пользователям Windows. В ближайшее время она появится и для macOS-устройств.

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