«Одноклассники» запустили рекламный кабинет для разработчиков игр

Социальная сеть «Одноклассники» запустила рекламный кабинет для продвижения игр. Разработчики смогут привлекать новую аудиторию напрямую через соцсеть, при этом запуск продвижения интуитивно понятен и не требует специальных знаний.

С помощью нового сервиса администраторы игр ОК могут настраивать таргетинг, важный именно для сферы геймдева. Например, исключить аудиторию продвигаемой игры и таргетироваться на игроков конкурентов, выбрав тех, кто уже ранее совершал платежи, или тех, кто никогда ничего не оплачивал. Это позволит собрать аудиторию близких по стилю и тематике игр, которая заинтересуется новым предложением. Также в рекламном кабинете для игр есть привычная настройка целевой аудитории по полу и возрасту и выбор платформы для показа объявления: на мобильных приложениях или в десктопной версии ОК.

Сейчас для запуска рекламной кампании игр доступны два формата: изображение или видео с кнопкой «Играть». Чтобы начать продвижение игры, администратору или модератору нужно нажать на кнопку «Продвинуть» на странице игры, оформить рекламную публикацию и перейти к настройкам таргетинга в рекламном кабинете ОК.

К запуску нового сервиса «Одноклассники» подготовили подарок для всех разработчиков игр, которые хотят привлекать новую аудиторию и среди первых протестировать новый сервис. По промокоду IGRA пользователи смогут удвоить средства на продвижение игр в рекламном кабинете ОК.