Сервис «Юла» запустил «Магазины» для малого и среднего бизнеса

На сервисе объявлений «Юла» появилась новая услуга для бизнеса, с помощью которой предприниматели смогут открыть свой магазин. Благодаря «Магазинам» бизнес получит простой и понятный инструмент для продаж в интернете и доступ к платежеспособной аудитории на «Юле».

«С запуском «Магазинов» мы планируем привлечь в первую очередь на сервис представителей малого и среднего бизнесов, для которых перевод продаж в онлайн стал насущной задачей в последнее время. Открытие «Магазина» на “Юле” не потребует от них существенных временных и финансовых затрат на развитие своего сайта и погружение в настройки рекламных кабинетов», – отметил Егор Данилов, директор по продукту сервиса объявлений «Юла».

В «Магазине» бизнес получает возможности дополнительного брендирования, а его посетители смогут выбирать товары по категориям, фильтровать и сортировать по цене и новизне и находить товары через поисковую строку. Кроме того, они смогут подписаться на понравившийся магазин и получать уведомления о новых товарах.

Услуга доступна всем пользователям сервиса. Для ее подключения необходимо зайти в профиль, выбрать платные услуги и подключить тариф с магазином, после чего профиль продавца автоматически превратится в «Магазин». Стоимость подключения составляет от 949 руб. в месяц.