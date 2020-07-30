«Яндекс.Маркет» упростил подключение к доставке «Почтой России» для магазинов из 18 городов

«Яндекс» объявил о том, что магазины из 18 городов получили возможность упрощённого подключения к доставке «Почтой России» через личный кабинет на сервисе «Яндекс.Маркет».

Весной «Яндекс.Маркет» и «Почта России» запустили пилотный проект, в рамках которого московские магазины могли подключить почтовую доставку своих заказов прямо в личном кабинете «Маркета». Тогда ассортимент, доступный региональным пользователям, увеличился на 3 миллиона предложений.

Теперь к проекту могут подключиться магазины не только из столицы, но и ещё из 17 городов: Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск, Краснодар, Ярославль, Тюмень.

Магазины могут заключить договор-оферту с «Почтой России» в личном кабинете «Маркета» без обмена бумажными документами. После заключения договора продавцу нужно указать, в какие регионы он будет доставлять свои товары «Почтой России», и выбрать тариф для авторасчёта условий доставки. После этого «Маркет», чья дневная аудитория превышает 4 миллиона пользователей в день, начнёт показывать предложения магазина с доставкой Почтой России в тех регионах, какие он указал в своём личном кабинете.

Количество партнёров сервиса, которые могут принять участие в пилоте, Маркет оценивает в 20 тысяч. Это около 80% всех магазинов, которые размещаются на сервисе. Они смогут увеличить количество заказов за счёт расширения географии продаж. Кроме того, этот проект сделает онлайн-шопинг доступнее: отделения почтовой связи есть даже в самых удалённых населённых пунктах России.

«По результатам исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus, в 2019 году каждый третий онлайн-покупатель из небольшого города называл отделение почтовой связи самым удобным способом для получения онлайн-заказа. Мы рады, что «Маркет» помогает находить лучшие предложения не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах, и планируем и дальше работать над тем, чтобы магазины и покупатели находили друг друга», — сказала Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.Маркет».

«Вместе с партнёром мы помогаем интернет-магазинам расширять географию бизнеса, находить новую аудиторию и сокращать издержки на логистические услуги, подключая к доставке в несколько кликов. В наших планах — развивать сотрудничество и масштабировать проект в интересах продавцов и покупателей», — отметил Артём Стёпин, директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России».