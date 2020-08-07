«Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе

«Билайн» объявил о запуске нового сервиса «Музыка + ТВ», который объединил в себе популярные продукты «Билайн ТВ» и «Музыка Билайн». Теперь пользователи «Билайна» могут одновременно получить доступ к самым популярным фильмам и музыкальным трекам, не расходуя мобильный трафик.

Новый сервис «Музыка + ТВ» дает возможность найти что-то интересное для себя, домашних вечеринок или семейного просмотра, а также пополнить список любимых артистов новыми именами. Первые 15 дней с момента подключения сервис доступен бесплатно, далее стоимость услуги составит 8 руб. в день.

Приложение «Музыка Билайн» дает доступ к миллионам музыкальных треков без надоедливой рекламы. При подключении подписки пользователь может сохранять любимые треки и слушать их даже при отсутствии интернета. В приложении также можно подписаться на профиль любимого артиста и раньше всех узнавать о выходе его новых треков. Приложение позволяет прослушивать тематические и жанровые подборки, а также создавать свои собственные.

Сервис «Билайн ТВ» в составе нового предложения открывает доступ к 85 популярным российским и зарубежным телеканалам. Пользователи «Билайн ТВ» также могут подключить подписки, позволяющие смотреть крупные премьеры мирового и российского кинопроката, сериалы и мультфильмы от онлайн-кинотеатров ivi, Amediateka, Start, ViP Play, more.tv, детский контент от Nickelodeon, Megogo детям, канал «Мульт» и контент от студии «Анимаккорд», знаменитой сериалом «Маша и Медведь».

Услуга «Билайн ТВ» доступна на компьютерах, смартфонах, планшетах и телевизорах с поддержкой Smart TV. Если абонент уже является пользователем сервисов «Музыка Билайн» или «Билайн ТВ», то при подключении нового сервиса «Музыка + ТВ» старая подписка будет отключена. Подключить сервис «Музыка + ТВ» можно в мобильном приложении «Мой Билайн», по номеру телефона (или с помощью USSD-команды.